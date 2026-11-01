Cât mai plouă în București. Meteorologii au actualizat prognoza

Bucureștenii vor avea parte de un început de săptămână rece și ploios. Episodul de vreme rea va dura cel puțin până miercuri, potrivit prognozei speciale pentru Capitală.

Duminică, vremea va fi închisă și va ploua (cantități de apă în general de 5…10 l/mp). Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare (rafale de 40…45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va fi de 8…9 grade.

Și luni, vremea va fi rece, închisă și va ploua (cantități de apă în general de 15…20 l/mp). Vântul va avea intensificări temporare (rafale de 50…60 km/h). Temperatura maximă va fi de 9…10 grade, iar cea minimă de 6…7 grade.

Marți, vremea va fi în continuare închisă și va ploua (cantități de apă în general de 15…20 l/mp), iar vântul va avea intensificări temporare (viteze la rafală de 50…60 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul a 10 grade, iar cea minimă va fi de 6…7 grade.

Și miercuri c erul va fi noros și temporar va ploua slab (cantități de apă de 1…4 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade.