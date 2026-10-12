„Cât mai repede posibil”. UE cere Moscovei informații suplimentare privind cazul de ciumă din Siberia

Comisia Europeană cere Rusia să ofere acces mai amplu și mai rapid la informații privind decesul unui angajat al Institutului de Cercetare a Ciumii din Irkutsk, Rusia. Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat pentru publicația EUrologus că nu au avut contact direct cu autoritățile ruse și că, în primul rând, colectează informații prin intermediul Biroului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Articol articol a fost scris în cadrul proiectului transfrontalier PULSE de către jurnalistul György Folk, corespondentul de la Bruxelles al publicației EUrologus, și republicat de HotNews.

De asemenea, delegația UE la Moscova contactat biroul local al OMS, monitorizează evoluția situației și asigură coordonarea cu statele membre ale UE prezente la fața locului. Rusia face parte din regiunea europeană a OMS.

„Rusia trebuie să furnizeze informații cât mai repede posibil”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru EUrologus.

Acesta a adăugat că informațiile furnizate în timp util și în mod transparent, rezultatele epidemiologice și microbiologice fiabile, precum și datele privind prevenirea și controlul infecțiilor sunt esențiale pentru clarificarea situației și menținerea încrederii publicului.

Autoritățile ruse exclud posibilitatea unei epidemii de ciumă, în timp ce OMS spune că monitorizează în continuare situația.

Un deces în Rusia din cauza ciume

Îngrijorările au izbucnit după ce un angajat al unui institut de cercetare a ciumei din Siberia a decedat în urma unei pneumonii severe, iar unele ipoteze au sugerat că ciuma pneumonică este cauza decesului. Maria Van Kerkhove, epidemiologul OMS, a declarat pentru Associated Press, pe 7 octombrie, că la momentul respectiv că nu se știe care agent patogen a cauzat decesul și că se așteaptă mai multe informații din partea Rusiei.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat într-o conferință de presă, tot în 7 octombrie, că răspunsul Rusiei indica faptul că nu fuseseră raportate cazuri recente de ciumă în regiunea Irkutsk, dar că aproximativ 200 de persoane cu care victima intrase în contact fuseseră plasate în carantină. Organizația a solicitat rezultate de laborator mai detaliate și explicații privind măsurile de precauție și a oferit asistență tehnică.

Trei zile mai târziu, raportul OMS din 10 octombrie a prezentat răspunsuri suplimentare din partea autorităților ruse. Potrivit acestora, testarea victimei și a persoanelor cu care aceasta a intrat în contact nu a evidențiat prezența ciumei sau a altor agenți patogeni extrem de periculoși aflați în curs de investigare, iar supravegherea contactelor a fost încheiată. De asemenea, Moscova nu a semnalat niciun incident legat de siguranța în laborator.

Pe baza informațiilor furnizate, OMS nu a găsit dovezi privind răspândirea ulterioară a infecției pornind de la acest caz. Cu toate acestea, agentul cauzal al pneumoniei fatale rămâne necunoscut, astfel încât certitudinea evaluării este limitată. Potrivit organizației, expunerea în laborator nu poate fi exclusă complet în acest moment și, în absența unui diagnostic, aceasta nu poate evalua în mod independent dacă durata supravegherii contactelor a fost suficientă pentru a exclude toate cauzele posibile. Cu toate acestea, OMS nu recomandă restricții de călătorie sau comerciale.

În UE nu există încă o evaluare finală privind riscurile

Potrivit răspunsului Comisiei Europene, cazul și posibila sa legătură cu ciuma au fost discutate și în cadrul Comitetului pentru Securitate Sanitară. Biroul European al OMS a prezentat în cadrul reuniunii informațiile limitate de care dispunea și a indicat că va solicita clarificări suplimentare. Organismul se poate reuni din nou, dacă va fi necesar.

Între timp, Autoritatea pentru Sănătate și Siguranță din Regatul Unit (UKHSA) a concluzionat că probabilitatea apariției unui caz de ciumă la un o persoană care se întoarce din Rusia în Regatul Unit este foarte scăzută.

Medicamente și provizii disponibile

Ciuma este cauzată de bacteria Yersinia pestis. Conform ghidului OMS privind bolile, infecția este asociată cu mamiferele mici și puricii acestora, dar, în cazul ciumei pneumonice, se poate transmite și prin particule respiratorii infecțioase. Ghidul subliniază că, în caz de infectate, este obligatorie administrarea rapidă de antibiotice.

Un purtător de cuvând al Comisiei Europene a explicat pentru EUrologus că antibioticele, inclusiv cele destinate tratării ciumei, sunt stocate la nivel național și în rezervele rescEU ale UE.

UE a cheltuit 1,6 miliarde de euro pentru constituirea unor stocuri strategice de sănătate. Acestea se află în mai multe locații din Europa și includ medicamente, echipamente de protecție, precum și echipamente de diagnosticare, analiză și detectare. Sistemul rescEU asigură o rezervă menită să completeze capacitățile naționale în perioadele de crize majore.