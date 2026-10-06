Cât mai ține vremea caldă. ANM anunță temperaturi diferite de cele normale până în noiembrie

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în toată ţară până la începutul lunii noiembrie, în timp ce ploile vor fi apropiate de valorile normale, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 5 octombrie – 2 noiembrie.

Săptămâna 5 – 12 octombrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane și nord-estice.

În regiunile nord-vestice, regimul ploilor va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, iar în rest va fi deficitar.

Săptămâma 12 – 19 octombrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 19 – 26 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.