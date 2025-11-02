Cât mai valorează o mașină după 4 ani: Dacia face legea în Germania, cu cele mai bune valori reziduale

Dacia a atins cele mai ridicate valori reziduale din istoria mărcii, potrivit celoe mai noi date de prețuri analizate de Proffit.ro. Prețurile mici de achiziție și valoarea percepută de clienți îi ajută pe proprietari să piardă mai puțini bani decât în cazul altor mărci, la patru ani de la achiziție.

Valoarea reziduală a autovehiculelor, adică prețul pe care îl mai poate obține o mașină la revânzare, este unul dintre cele mai importante criterii pentru un cumpărător, mai ales la calculul costurilor totale cu mașina pe durata vieții.

Cea mai recentă analiză de piață pentru vehiculele noi vândute pe piața din Germania, arată că Dacia își surclasează la aproape toate capitolele rivalii, având cea mai mică pierdere de preț, după patru ani de utilizare.

Modelele Dacia reușesc să domine în toate segmentele în care este prezentă, cu deprecieri reziduale reduse atât procentual cât și în valoare absolută.

Bähr & Fess Forecasts publică analize de preț începând din 2010, iar clasamentele periodice sunt realizate împreună cu Focus Online. Estimările de valori reziduale au în vedere mașinile noi în anul de studiu, cu efecte peste patru ani.

Conform celui mai recent studiu, mașinile Dacia au atins în 2025 cel mai ridicat nivel al valorilor reziduale, calculate pentru anul 2029. Mai exact, cifrele avansate arată cât ar trebui să obțină un proprietar al unei mașini noi cumpărată în acest an, dacă o va vinde în 2029, raportat la prețul de listă.

Dacia Sandero, cel mai vândut model al mărcii în Europa, este lider în segmentul B în clasamentul privind deprecierea mașinii în euro, respectiv în valoare absolută. Un Dacia Sandero SCE 65 Essential va pierde din valoarea de listă doar 5.904 euro, fiind cea mai mică depreciere din acest segment.

