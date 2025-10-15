Cât te costă să rămâi blocat pe aeroport. Top 10 cele mai scumpe aeroporturi din lume

Pasagerii pot plăti între 22 și aproape 300 de euro pentru aceleași nevoi de bază dacă rămân blocați într-un aeroport din cauza întârzierii sau a amânării zborurilor lor, totul depinzând de aeroportul în care ajung să rămână blocați, conform unui nou studiu.

Cercetarea realizată de Air Advisor, o companie care oferă servicii de despăgubire pentru zboruri și bagaje, a comparat costul unui set de lucruri esențiale de care un călător rămas peste noapte în aeroport are cel mai probabil nevoie: un meniu de tip fast-food, o cafea, o sticlă de apă, transportul către centrul orașului, o noapte la un hotel de trei stele din apropiere și o periuță de dinți.

Diferențele sunt semnificative: o zi petrecută pe aeroportul JFK din New York poate costa aproape 282 de euro, în timp ce la Delhi, pe Indira Gandhi International, același set de cheltuieli abia depășește 22 de euro, o diferență de aproape 13 ori.

„Estimăm că, în 2024, până la 29 de milioane de pasageri din întreaga lume au fost nevoiți să petreacă cel puțin o noapte în aeroport sau în apropiere, plătind pentru hoteluri, mâncare și alte nevoi de bază. În unele aeroporturi, costurile de bază sunt mai mici decât un bilet la cinema, iar în altele, ajung să

rivalizeze cu prețul unui weekend petrecut într-un city break”, a declarat Anton Radchenko, CEO al AirAdvisor, citat într-un comunicat de presă.

Cele mai scumpe aeroporturi din lume în care poți rămâne blocat

De la New York la Dubai, o noapte neplanificată petrecută pe aeroport poate ajunge

să coste cât un weekend într-un oraș european.

New York (JFK), Statele Unite – 281,75 €; Los Angeles (LAX), Statele Unite – 223,65 €; Zurich (ZRH), Elveția – 168,60 €; Sydney (SYD), Australia – 167,10 €; Madrid (MAD), Spania – 167,05 €; Paris Charles de Gaulle (CDG), Franța – 163,30 €; Oslo (OSL), Norvegia – 135,35 €; Londra Heathrow (LHR), Marea Britanie – 134,80 €; Dubai (DXB), Emiratele Arabe Unite – 114,60 €; Hong Kong (HKG), China – 113,00 €.

Top 10 cele mai ieftine aeroporturi din lume în care poți rămâne blocat

Chiar și atunci când planurile se dau peste cap, unele aeroporturi știu cum să facă așteptarea mai ușoară și, surprinzător, mai ieftină decât o cină în oraș.

Delhi (DEL), India – 21,65 €; Bangkok (BKK), Thailanda – 39,40 €; Beijing Daxing (PKX), China – 41,38 €; Bogotá (BOG), Columbia – 51,25 €; Doha (DOH), Qatar – 60,55 €; Cairo (CAI), Egipt – 61,90 €; Shanghai Pudong (PVG), China – 66,50 €; Seul Incheon (ICN), Coreea de Sud – 77,15 €; São Paulo (GRU), Brazilia – 77,35 €; Istanbul (IST), Turcia – 77,85 €.

Clasamentul complet poate fi consultat AICI.

Cele mai scumpe aeroporturi din lume sunt în SUA

Air Advisor a publicat și o serie de concluzii ale studiului:

Statele Unite conduc detașat clasamentul. Aeroporturile JFK și LAX se numără printre cele mai costisitoare locuri din lume în care poți fi surprins peste noapte, o consecință a tarifelor ridicate la hoteluri și restaurante. În unele terminale, chiar și o simplă sticlă de apă ajunge la 5 €;

India joacă într-o ligă proprie a accesibilității. Delhi devine, în mod neașteptat, cel mai prietenos aeroport pentru portofel: un hotel de trei stele costă în jur de 16 €, iar o masă rapidă, abia 2 €;

Europa își păstrează reputația de continent scump. Zurich, Oslo, Paris, Londra și Madrid confirmă tendința: confortul și infrastructura impecabilă vin la pachet cu prețuri pe măsură;

Asia rămâne surprinzător de echilibrată. De la Shanghai la Bangkok, aeroporturile asiatice oferă o combinație rară de eficiență și accesibilitate, camere sub 60 € și mese calde între 5 și 8 €, fără compromisuri la calitate;

Paradoxul Istanbulului. Deși prețurile la mâncare și băuturi se numără printre cele mai ridicate din lume, 25 € pentru un meniu fast-food și 6 € pentru o sticlă de apă, Istanbul rămâne, paradoxal, unul dintre cele mai accesibile aeroporturi per ansamblu. Explicația stă în tarifele extrem de avantajoase la cazare, unde o noapte de hotel costă, în medie, doar 30 €.

De ce diferă atât de mult prețurile între aeroporturi

Costurile din aeroporturi sunt aproape întotdeauna mai mari decât cele din orașe, însă motivele

merg mult dincolo de simple adaosuri comerciale, potrivit autorilor studiului.

„Aeroporturile funcționează într-un mediu aparte, în care atât companiile, cât și pasagerii au o

libertate limitată”, explică Anton Radchenko, CEO al AirAdvisor. „Odată ce treci de controlul de

securitate, devii un client captiv, iar lipsa concurenței face ca prețurile să crească inevitabil”, mai spune el.

În interiorul terminalelor, restaurantele și magazinele plătesc chirii premium, taxe de concesiune

și costuri ridicate cu personalul, toate transferate direct asupra pasagerilor.

În plus, economia locală amplifică diferențele: în Elveția, Norvegia sau SUA, chiar și un hotel de categorie medie

din apropierea aeroportului poate depăși 130 € pe noapte, în timp ce în India sau Egipt camerele echivalente costă doar între 20 și 30 €.

„Împreună, acești factori explică de ce costul unei nopți petrecute involuntar lângă un aeroport poate varia dramatic, de la un inconvenient minor în Delhi la o lovitură financiară serioasă în New York sau Zurich”, subliniază autorii studiului.

„A avea la tine lucruri esențiale, gustări, o sticlă reutilizabilă cu apă și produse de igienă de bază, te poate scuti de prețurile umflate din aeroporturi”, spune și Anton Radchenko.