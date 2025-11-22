Drulă neagă că ar fi avut vreo legătură cu demiterea lui Orban de la Cotroceni și spune că are „o mare intuiţie”: Îl veți vedea acum probabil la PNL

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, susţine că nu a avut nicio legătură cu eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban, afirmând că nu şi-ar permite să îi ceară preşedintelui Nicuşor Dan acest lucru, scrie News.ro. Cătălin Drulă e de părere că Ludovic Orban va reveni în PNL – prin fuziunea dintre partidul său, Forţa Dreptei, cu PNL – şi că îşi va anunţa susţinerea pentru Ciprian Ciucu.

Întrebat, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă i-a cerut preşedintelui Nicuşor Dan să îl elibereze din funcţia de consilier prezidenţial pe fostul preşedinte al PNL Ludovic Orban, Cătălin Drulă a negat, subliniind că „nu şi-ar permite un astfel de gest”.

„O să-l vedeţi probabil pe domnul Orban acuma la PNL, face fuziune Forţa Dreptei cu PNL-ul. Sunt lucruri pe care le ştie toată lumea din politică, dar ne-am obişnuit să băgăm gunoiul ăsta sub preş. Uite, eu nu vreau să-l bag, eu vreau să stau cu capul sus, indiferent câţi mafioţi de-ăştia mai trimit, câţi mă sună, că dacă aş putea să mă văd… nu mă văd cu niciunul dintre voi, mă văd doar cu alegătorii pe 7 decembrie şi da, în direcţia asta sunt nebun şi sunt câine, dacă voi consideraţi asta. Eu cred că sunt doar om şi am o voce”, a afirmat Cătălin Drulă.

El a spus că are „o mare intuiţie” că Ludovic Orban se va întoarce în PNL şi va anunţa că îl susţine pe Ciprian Ciucu.

„Şi de asta a şi făcut nişte declaraţii care erau nişte minciuni, când el spunea despre preşedintele Nicuşor Dan că de fapt nu ne susţine, că noi l-am luat cu japca. Eu cred că gestul preşedintelui Nicuşor Dan a răspuns la lucrul ăsta. Nu comentez asupra gestului, n-am fost parte din el, este libertatea preşedintelui să-şi aleagă consilierii, dar cred că a lămurit-o dumnealui absolut clar. Dacă simţiţi o revoltă în vocea mea este pentru că sunt straturile astea de minciună în politica românească, oamenii ăştia în loc să vină la o dezbatere… Nu vor să vină la nicio dezbatere, nici Băluţă, nici Ciucu. Ce-au de ascuns?”, a adăugat Cătălin Drulă.

Demis după o lună și jumătate

Ludovic Orban fusese numit de Nicușor Dan, pe 6 octombrie, consilier prezidențial pentru politică internă. Marți, 18 noiembrie, fostul premier și lider PNL a fost demis.

Pe 15 noiembrie, Ludovic Orban a acuzat USR că folosește imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei, spunând că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedintelui prin faptul că abuzează de imaginea lui.

În primele sale declarații după revocare, Orban a precizat că înțelege decizia șefului statului, deși a catalogat drept „un fleac” declarația pe care a făcut-o despre folosirea imaginii lui Nicușor Dan de către USR în campania electorală pentru Primăria Capitalei.