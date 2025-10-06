Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan pe politică internă. Fost premier liberal, el l-a susținut pe Nicușor Dan și la Primăria Capitalei, și la alegerile prezidențiale din mai

Ludovic Orban a fost numit luni de președintele Nicușor Dan consilier pe politică internă. Fost premier, candidat la prezidențiale din noiembrie, care au fost anulate, Ludovic Orban a fost și un susținător al lui Nicușor Dan, în 2020, în cursa acestuia pentru Primăria Capitalei. El l-a susținut și pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din luna mai.

În anul 1992 Ludovic Orban a devenit membru al PNL – Aripa Tânără (PNL-AT), devenit ulterior PL ’93 și a fost membru în Comitetul Director PL ’93 (1993-1997).

A fost ales din partea acestui partid în posturile de consilier local în Consiliul Sectorului 3 București (1992-1996) și consilier local în Consiliul Sectorului 1 București (1996-1997), demisionând din ultimul post în anul 1997. Între 2004 și 2007 a fost viceprimar la București.

Ludovic Orban fost deputat în perioada 2008 – 2012 și 2012 – 2016. În perioada aprilie 2007 – decembrie 2008, Ludovic Orban a ocupat funcția de ministru al Transporturilor în guvernul lui Călin Popescu-Tăriceanu.

Ludovic Orban a vrut să fie primar general al Capitalei

Ludovic Orban s-a înscris, în 2016, în cursa pentru primăria Capitalei, însă a renunțat la candidatură după ce DNA a început urmărirea sa penală pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței în scopul obținerii unor foloase necuvenite. El a fost acuzat că ar fi cerut bani omului de afaceri Tiberiu Urdareanu pentru campania electorală la alegerile locale din vara anului 2016. Ludovic Orban a fost achitat definitiv în acest dosar.

Ludovic Orban a fost implicat în mai multe accidente rutiere. Cel mai cunoscut este cel din decembrie 2007, pe Șoseaua Cotroceni, în Capitală. Atunci, el a rănit o adolescență de 14 ani, iar fata a suferit o contuzie la braț. Al doilea a avut loc în ianuarie 2015, când s-a răsturnat cu mașina în localitatea Sarca, fără a se răni.

În septembrie 2006, Ludovic Orban a recunoscut, într-o emisiune televizată, că tatăl sau a fost angajat al Securității, având gradul de căpitan în rezervă, dar spunea că a încheiat orice colaborare cu Securitatea înainte de a se naște el.

L-a susținut pe Klaus Iohannis, însă relația lor s-a răcit apoi

Ludovic Orban a fost un susținător al fostului președinte Klaus Iohannis în ambele campanii electorale (2014 și 2019). Însă, după ce Orban a pierdut șefia PNL la congresul din 2021, relațiile dintre cei doi s-au răcit.

„Din momentul de față între Ludovic Orban și Klaus Iohannis nu mai există niciun parteneriat”, a spus Ludovic Orban la finalul congresului în care a pierdut conducerea PNL și a sugerat de mai multe ori că a pierdut șefia partidului din cauza lui Klaus Iohannis, care l-a susținut pe contracandidatul său, Florin Cîțu.

De atunci, Ludovic Orban l-a criticat de mai multe ori pe Klaus Iohannis în ultimii ani de mandat ai președintelui.

„În ultimii lui trei ani de activitate, cred că Iohannis a fost preocupat de ce va face după ce termină mandatul de președinte și a fost preocupat doar să aibă o viață cât mai liniștită în mandatul de președinte în ultimii trei ani și jumătate. Eu m-am întors împotriva lui imediat cum a trădat electoralul de dreapta. Eu de peste 3 ani sunt cred cel mai dur critic al lui Iohannis”, spunea Orban în octombrie 2024.

Scandalul din pandemie: Premierul Ludovic Orban fotografiat fumând în biroul de la Guvern

Ludovic Orban a fost premier în perioada 4 noiembrie 2019-7 decembrie 2020.

În luna mai 2020, în contextul măsurilor luate de autorități împotriva pandemiei de COVID-19, Ludovic Orban a fost în centrul unui scandal, după ce în mediul online a apărut o fotografie în care poate fi observat, alături de alți miniștri din Guvernul pe care îl conducea, fumând și consumând alcool.

„Este o poză de ziua mea, după ora 15 că eram cu mai mulţi colegi de-ai mei, mi-au făcut o surpriză şi au venit să-mi ureze la mulţi ani. După ce au venit i-am servit, vedeţi că sunt farfurii pe masă. I-am servit cu o gustare, cu un pahar de bere, de whiskey. Faptul că nu purtam mască se datora în primul rând faptului că eram după ce mâncasem şi îi servisem pe colegi cum e firesc”, a explicat la acea vreme Ludovic Orban.

Ludovic Orban, fost susținător al lui Nicușor Dan

În anul 2020 Nicușor Dan a câștigat alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei fiind susținut de USR și PNL (la acea vreme condus de Ludovic Orban).

„Am convingerea că e cel mai potrivit candidat pentru atingerea celor două obiective fundamentale ale PNL: de a elibera Bucureștiul de domnia despotică a PSD și o bună guvernare a Capitalei. PNL face oarecum un sacrificiu că susține un candidat care nu e membru al partidului. E un candidat în care am încredere deplină”, spunea, la acea vreme, Ludovic Orban.

Ludovic Orban a demisionat din PNL în 2021, iar apoi a creat un nou partid, Forța Dreptei.

La alegerile prezidențiale din 2024, anulate ulterior, Orban și-a anunțat retragerea în favoarea Elenei Lasconi, de la USR. La alegerile din 2025, Forța Dreptei și Ludovic Orban l-au susținut pe Nicușor Dan.

La alegerile prezidențiale din 2024, anulate ulterior, Orban și-a anunțat retragerea în favoarea Elenei Lasconi, de la USR.

„Am luat decizia să continuăm campania electorală, dar această campanie să fie pentru susținerea candidatului Elena Lasconi”, a spus Orban în cadrul primei dezbateri prezidențiale, organizate de Digi24.

La alegerile din 2025, Forța Dreptei și Ludovic Orban l-au susținut pe Nicușor Dan.

„Nicușor Dan face politică, dar face politică într-un mod total diferit față de modul în care fac politică majoritatea celor din partidele de guvernare. Este un om onest, simplu, deschis, abordabil, un om cinstit, un om care nu are niciunul dintre păcatele care sunt detestate de cea mai mare parte a populației României la cei mai mulți dintre politicieni, în special la acei politicieni din partidele-stat, care au confiscat puterea în România și care își imaginează că li se cuvine orice”, a declarat cu acea ocazie Ludovic Orban.