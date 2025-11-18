Ludovic Orban, primele explicații după plecarea din echipa de consilieri a lui Nicușor Dan, la o lună de la numire: Despărțirea e din inițiativa președintelui. Mi se pare un fleac declarația mea privind folosirea imagii președintelui în campania din București

Ludovic Orban a oferit marți primele explicații publice, în contextul în care Administrația Prezidențială a transmis că acesta nu va mai rămâne în funcția de consilier prezidențial. „Despărțirea e din inițiativa președintelui”, a punctat Orban, care a precizat că înțelege decizia șefului statului, deși a catalogat drept „un fleac” declarația despre folosirea imaginii lui Nicușor Dan de către USR în campania electorală pentru Primăria Capitalei.

La aces moment este în desfășurare o conferință de presă susținută de Ludovic Orban.

Principalele declarații ale lui Ludovic Orban:

„L-am susținut pe Nicușor, în 2020, în 2025. Nu eu am cerut sa intru în echipa lui, ci el a cerut. Nu am acceptat ușor. Am cumpănit decizia și am acceptat ca să fiu util pentru instituția prezidențială. Mi-am exercitat funcția o lună jumătate cu loialitate, corectitudine și implicare activă. Nu am avut nicio discuție contradictorie cu președintele. Nu mi-a adresat nicio critică, nu mi-a adresat niciun reproș”, a început Ludovic Orban.

„Azi am aflat că nu mai sunt în echipa domnului președinte. Această decizie a fost a președintelui, a fost decizia lui, să nu coafăm o realitate. A dus la o discuție în contradictoriu. Am declarat că cineva se folosește de imaginea președintelui în alegeri. (…) Cel care conduce administrația prezidențială e președintele României, care are dreptul să își aleagă echipa și să elibereze din funcție consilieri cu care consideră că nu poate colabora”, a continuat el.

„Nu regret această declarație. În relația dintre mine și președinte eu nu am nicio datorie, cred că mai degrabă președintele ar fi avut o datorie față de mine. Personal, înțeleg decizia președintelui, m-ar fi bucurat să înțeleg alte motive care au stat la baza deciziei, pentru că mi se pare un fleac această declarație, în apărarea președintelui”, a mai spus Orban.

„Nu am manifestat public nicio preferință la Primărie. Nu aveam cum să nu critic decizia celor patru judecători PSD de la CCR. Voi continua colaborarea cu Nicușor Dan, mă simt obligat în fața românilor pe care i-am îndemnat să-l voteze ca mandatul să răspundă așteptărilor celor care i-au acordat votul. Voi continua să-l consiliez, să-i dau sfaturi, așa cum va dori domnia sa, daca nu în discuții tête-à-tête – o voi face public”, a mai declarat fostul consilier prezidențial.

„Multă lume m-ar putea suspecta că o să-i port pică președintelui. Nu-i port pică, într-un fel trebuie să recunosc că mă simt eliberat. Am spus întotdeauna ce gândesc, asumându-mi riscuri personale”, a mai spus el. „Am aflat pe surse, discuția pe care am avut-o cu președintele nu mi s-a părut decisivă. M-am gândit ca va mai exista o discuție care va fi finală, nu a fost”, a adăugat el.

„Formularea folosită a fost nu cred că putem să continuăm această colaborare. Eu am încheiat discuția. Eu am respectat toate coordonatele colaborării. Nu am ce să-mi reproșez în relația cu președintele”, a mai spus Ludovic Orban.

„Eu sunt «Stan Pățitul”

Întrebat de HotNews dacă Nicușor Dan i-a reproșat că a intervenit în campania pentru București prin declarația legată de modul în care folosește Cătălin Drulă imaginea președintelui, Ludovic Orban a răspuns: „Nu aveam cum, nu m-am implicat în campanie prin declarațiile mele. Și președintele a participat la eveniment (lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă, n.r.)”.

„Dacă o simplă declarație poate fi un motiv pentru întreruperea unei colaborări înseamnă ca nu înțeleg bine. Eu sunt «Stan Pățitul”. Se aplică proverbul acela – că nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită”, a mai spus fostul consilier prezidențial.

De asemenea, chestionat în timpul conferinței dacă este mai dezamăgit de Klaus Iohannis sau de Nicușor Dan, el s-a limitat să precizeze: „Nu sunt dezamăgit de ND, eu judec în funcție de rațiuni politice. Pentru mine instituția prezidențială este fundamentală și avem nevoie de ea pentru a garanta mersul înainte al României”.

Știrea inițială: De la ora 17:00, Ludovic Orban susține o conferință de presă la sediul Forța Dreptei, partidul pe care l-a fondat.

Conferința a venitîn contextul în care cu câteva ore în urmă, Administrația Prezidențială a anunțat că s-a încheiat colaborarea dintre președintele Nicușor Dan și Ludovic Orban.

„Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare”, a transmis președinția.

„Abuzează de imaginea lui”

Pe 15 noiembrie, Ludovic Orban a acuzat USR că folosește imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei, spunând că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedintelui prin faptul că abuzează de imaginea lui.

Ludovic Orban a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, despre o implicare a lui Nicușor Dan în campania electorală pentru București, în condițiile în care șeful statului a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) la Primăria Capitalei.

„A fost prezent la evenimentul de lansare. Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicuşor Dan”, a răspuns Ludovic Orban.

Fostul premier a și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale anulate din noiembrie anul trecut, însă s-a retras la acel moment în favoarea candidatei USR, Elena Lasconi. Orban l-a susținut Nicușor Dan, atât în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din luna mai, cât și în alegerile locale din 2020, când actualul președinte a devenit primarul Capitalei.