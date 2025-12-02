Cătălin Drulă, reacție la sondajul AtlasIntel, în care Anca Alexandrescu este pe primul loc: „Este un pericol exagerat de cei de la PNL”

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, la Europa FM, referindu-se la sondajul AtlasIntel, publicat de HotNews, că rezultatele acestuia sunt exagerate de PNL. Potrivit lui Drulă, sondajele interne ale USR arată că el, Ciprian Ciucu și Daniel Băluță sunt la scoruri foarte apropiate, în timp ce Anca Alexandrescu este pe locul 4, nu pe primul loc.

Cătălin Drulă a spus că nu crede în „pericolul” ca viitorul prima general să fie ales între Daniel Băluță (PSD) și Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR).

„Bazinele sunt foarte, foarte apropiate”

„E un singur sondaj de ieri, nu vreau să îl comentez (…) Nu cred în acest pericol şi pe de altă parte, cred că e un pic exagerat, într-un sens tactic, de cei de la PNL care vor să găsească un argument, la fel ca pentru domnul Ciucă, care, ştiţi, mai avea un pic şi trebuia în turul 2, neapărat. Apropo, era domnul Ciucu şef de campanie, în timp ce domnul Ciucu, ca şef de campanie digitală, băga bani în reţeaua care l-a împis pe TikTok pe Călin Georgescu. E o fel de reeditare la un an mai târziu, ceea ce e trist, pentru că arată că aceşti politicieni nu au înţeles nimic” a declarat Drulă, citat de News.ro.

Întrebat de ce nu publică sondajele interne pe care le are USR, Drulă a răspuns: „Noi avem un principiu de a nu face paradă de aceste lucruri. Avem şi noi cercetările noastre care ne arată într-adevăr că bazinele sunt foarte, foarte apropiate, cei trei candidaţi principali, mai jos doamna Alexandrescu”.

Fostul ministru al Transporturilor susține că sondajele „vânturate” în perioada electorală nu pot fi toate adevărate concomitent, astfel că duminică vor exista „surprize plăcute”.

Drulă a mai spus că este important ca viitorul primar al Capitalei să-l aibă ca aliat pe președintele României.

„Această alianţă naturală între USR şi Nicuşor Dan e una care trece dincolo de alegeri şi mi se pare ca are o miză foarte importantă din 8 decembrie încolo, pentru că un primar al Bucureştiului are nevoie de un aliat în preşedintele României. E o chestiune care ţine de valori, de principii, e o parteneriat de lungă durată, în care noi nu am abandonat, am fost acolo, lângă Nicuşor Dan, în toate aceste runde de alegeri”, a mai spus Cătălin Drulă.

Rezultatele sondajului AtlasIntel

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intențiile de vot ale bucureștenilor (separați de 0,1%), urmați foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel pentru HotNews. Într-un sondaj AtlasIntel din urmă cu două săptămâni, Ciucu deschidea clasamentul, Băluță era pe 2, iar Alexandrescu era pe locul 3.

Potrivit sondajului AtlasIntel, primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, este creditat cu 23,3% și este urmat de Anca Alexandrescu, cu 23,2%. La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL Ciprian Ciucu, creditat cu 21,7%.

Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.