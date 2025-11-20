Cătălin Drulă susține că are în plan „plantarea a un milion de arbori” în București. „Nu pot ei tăia cât putem noi planta”

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat că planul său pentru oraș prevede „plantarea a un milion de arbori în următorii 5 ani, alături de primăriile de sector și Ministerul Mediului”.

„«Nu pot ei tăia cât putem noi planta». Acesta este un angajament. În planul meu pentru București am prevăzut plantarea a un milion de arbori în următorii 5 ani, alături de primăriile de sector și Ministerul Mediului”, a declarat Cătălin Drulă, joi, într-o postare pe Facebook.

Candidatul USR a spus că „proiectul Bucureștiului verde e un angajament de când există partidul”.

„De curând, Consiliul General a aprobat Centura Verde a Capitalei, pe care USR și ministra Diana Buzoianu au susținut-o de la început. Acum trebuie să o transformăm în realitate, să creăm o barieră naturală care ne protejează de poluare și de problemele de sănătate cauzate de aceasta. Orașul în care vrem să trăim se construiește în fiecare zi cu oameni care înțeleg că o calitate bună a vieții depinde direct de spațiile verzi”, a conchis Cătălin Drulă.

În 30 octombrie, ministrul Diana Buzoianu a anunțat că Ministerul Mediului a început să analizeze „normele de punere în aplicare pentru toate centurile verzi din jurul orașelor”.

„Termenul de redactare e de 2 ani, dar eu am ambiția să reușim să le adoptăm la început de 2026”, a declarat ministrul Mediului.