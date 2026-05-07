Cătălin Predoiu face un nou apel pentru ca PNL să rămână la guvernare: „Un partid de 14% rămâne relevant dacă are premier”

Este a doua ieșire a lui Predoiu în care cere rămânerea la guvernare în ciuda deciziilor luate în forurile interne ale PNL, prima fiind în Parlament imediat după ce moțiunea de cenzură a PSD-AUR a fost adoptată marți.

Marți seară, PNL a adoptat două rezoluții prin care stabilește că nu va forma o nouă coaliție cu PSD și partidul trece în opoziție. După vot, Cătălin Predoiu a părăsit sala și nu a stat în spatele lui Ilie Bolojan când liderul liberal a anunțat deciziile partidului.

Joi, într-o declarație de presă făcută în Parlament la finalul unui eveniment, Predoiu a spus inițial că rezoluțiile adoptate de PNL sunt „un gest cât se poate de firesc”, dar ulterior a insistat că PNL trebuie să fie la guvernare și să discute inclusiv cu președintele PSD o posibilă formulă.

„Colegii din Parlament și din partid au resimțit acest gest al moțiunii, ca prin unul extrem de incorect la adresa PNL, la adresa Coaliției, la adresa Premierului și, în primul rând, la adresa României. Era firesc să votăm această rezoluție propusă de președintele Partidului și prim-ministru, pentru că ea exprima poziția noastră unanimă, solidară, în PNL, vizavi de gestul PSD de a iniția și susține această moțiune în asociere cu AUR”, a adăugat prim-vicepreședintele PNL.

Predoiu a explicat că gestul PSD ar fi fost la fel de condamnabil chiar dacă nu se alia cu AUR pentru a demite Guvernul Bolojan.

El spune că, în urmă cu un an, când a fost formată coaliția destrămată, toate partidele au fost nevoite să treacă peste niște „obstacole de ordin politic, psihologic”.

„Un partid de 14% rămâne relevant dacă are premier”

Deși a spus că sunt justificate rezoluțiile adoptate, Cătălin Predoiu a susținut apoi că „un partid care are 14% în acest moment, rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier. Acesta era punctul cheie, dacă vreți, al relevanței noastre statice în acest moment”.

El spune că acest lucru nu trebuie pierdut, pentru că „prin intermediul acestei pârghii poți să duci la îndeplinirea, așa cum a demonstrat premierul Bolojan, anumite obiective pe care le ai”.

Întrebat dacă au existat liberali care i-au propus să devină premier, el a negat: „Nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi. Și nici înainte de ședință și nici după, ca să fie limpede, și nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta”.

„O nouă construcție nu trebuie să fie prima preocupare”

Predoiu, care este vicepremier în guvernul Bolojan, a spus și că înțelege preocuparea colegilor de a găsi o soluție în opoziție pentru o construcție care să aducă mai multe voturi în 2028, când vor avea loc noi alegeri parlamentare, dar ea nu trebuie să fie prioritară.

„Totuși nu suntem în campanie electorală. Nu asta cred că trebuie să fie prima preocupare, ci prima preocupare a tuturor partidelor politice trebuie să fie păstrarea României pe un teren sigur al valorilor, al politicilor, care este prioritar în momentul ăsta”, a adăugat Predoiu.

Predoiu, despre coaliția de guvernare: „Trebuie discutată cu președintele PSD”

Întrebat despre cum ar putea arăta viitorul Guvern, dacă PNL se va întoarce într-o coaliție cu PSD, dacă va face parte dintr-un Guvern minoritar, liderul PNL a spus că o posibilă viitoare formulă de guvernare ar trebui discutată în interiorul partidului, iar apoi cu Sorin Grindeanu.

„Această formulă trebuie discutată în partid, trebuie discutată între colegi și trebuie discutată cu președintele PSD. Nu aș vrea să anticipez acest lucru. Nu sunt eu responsabil cu tactica partidului în această privință. Avem un președinte de partid, sunt colegi primvicepreședinte, există foruri de conducere, acolo vom discuta aceste lucruri”, a declarat Predoiu.

Ce a spus Predoiu imediat după votul pe moțiune

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a declarat, marţi, după ce a fost votată moţiunea de cenzură, că nu trebuia să se ajungă în această situaţie, iar negocierile trebuiau să continue.

El a adăugat și că „trebuie să ne păstrăm opțiunile”, când a fost întrebat dacă mai discută cu PSD. „Lăsăm spațiu de guvernare pentru AUR dacă nu ne întoarcem la guvernare”, a avertizat Predoiu.

De asemenea, în ședința PNL de marți seară, Predoiu a spus că „pericolul cel mai mare este AUR, nu PSD”, potrivit surselor HotNews.