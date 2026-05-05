Ședință la PNL în aceste clipe. Liberalii au votat deja ce vor face în perioada imediat următoare. Număr mare de abțineri totuși

Liderii PNL discută la această oră ce strategie va adopta partidul după trecerea în Parlament a moțiunii PSD-AUR.

Conducerea Biroului Politic Central s-a reunit la ora 17.00 la sediul PNL din Modrogan. La ședință participă și liderii PNL din teritoriu.

Liberalii decid ce vor face după demiterea Guvernului Bolojan, în contextul în care imediat după vot, au început să apară lideri ai formațiunii care insistă pentru rămânerea la guvernare, în timp ce alții exclud o nouă formulă la putere alături de PSD.

La puțin timp după începutul ședinței, liberalii au și votat pentru întărirea rezoluțiilor adoptate deja de partid, potrivit cărora PNL nu va mai colabora cu PSD. 34 de liberali au votat pentru, iar 10 s-au abținut, potrivit surselor HotNews.