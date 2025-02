Cătălin Predoiu: „Nu este adevărat că am trimis «mascaţii» la adresa domnului Georgescu şi n-am trimis «mascaţii» la adresa niciunui cetăţean din România, niciodată” / Ce spune despre solicitarea POT

Ministrul Afacerilor Interne nu se ocupă de dosare ale Poliției și nu este la curent cu ce se întâmplă în ele, a declarat titularul funcției, Cătălin Predoiu, marți, într-o conferință de presă, în contextul acuzațiilor lansate de Călin Georgescu și de Partidul Oamenilor Tineri.

„Nu este adevărat că am trimis «mascaţii» la adresa domnului Georgescu şi n-am trimis «mascaţii» la adresa niciunui cetăţean din România, niciodată. Nu este adevărat că am inspirat sau ordonat un dosar domnului Georgescu sau oricărui alt cetăţean din România. Nu este adevărat că mă ocup de dosare sau fac dosare, sau mă interesez de dosare, nu am făcut-o niciodată, nici ca ministru al Justiţiei, nici ca ministru de Interne”, a afirmat Cătălin Predoiu, citat de News.ro.

Predoiu, care a descris acuzația ca fiind „extrem de incorectă și de nedreaptă”, a spus că „ministrul de Interne nu se ocupă de dosare ale Poliției”.

„Poliţia Română gestionează acest lucru, ofiţerul de caz desfăşoară activităţi poliţieneşti, judiciare şi cele mai multe astfel de dosare sunt desfăşurate sub coordonarea procurorului de caz. Procurorul de caz dispune măsurile care se impun într-un dosar sau altul, iar Poliţia le duce la îndeplinire. Revenind la speţă, procurorul de caz şi numai procurorul de caz are dreptul să dispună deplasarea şi intrarea în acţiune a ofiţerilor mascaţi, cum se spune în limbajul comun, într-o operaţiune sau alta. Deci această chestiune, acest dosar nu are nicio legătură cu activitatea ministrului de Interne, cu deciziile ministrului de Interne, cu atribuţiile ministrului de Interne”, a adăugat Cătălin Predoiu.

Ministrul Afacerilor Interne susține că, pentru el, „drepturile și libertățile cetățenești sunt o a doua religie”.

„Ca ministru de Interne, resping categoric astfel de practici în societate: ameninţări, şantaje, violenţă de limbaj. De aici şi până la violenţa fizică este doar un pas şi nu avem voie să permitem violenţei fizice să îşi facă din nou loc în societatea noastră, în viaţa noastră, în ţara noastră paşnică şi prietenoasă. Sunt un adversar al acestor practici. La rândul meu, am fost supus şi unor ameninţări, şi unor astfel de atacuri verbale, şi ştiu pe propria-mi piele ce provocare înseamnă în plan mental, în plan psihologic, în plan sufletesc. Deci, ca ministru, sunt alături de orice cetăţean este ameninţat, orice cetăţean ale cărui drepturi sunt încălcate. Dar atribuţiile mele sunt limitate şi sunt instituţii care au, la rândul lor, competenţe clare, bine stabilite: Poliţia Română, parchete ş.a.m.d. Voi sprijini activitatea lor întotdeauna”, a continuat liberalul

Cătălin Predoiu va da curs invitației POT de a merge în Parlament: „Bineînțeles”

Ministrul a confirmat că va da curs invitației lansate de POT, care l-a chemat în Parlament „să dea explicații” și l-a acuzat de „practici securiste” și că ar fi „trimis abuziv mascații” acasă la șeful de campanie al lui Călin Georgescu.

„Întotdeauna când am fost chemat în Parlament m-am prezentat şi am explicat parlamentarilor ce nelămuriri sunt. Am fost chemat şi în calitate de ministru al Justiţiei, la vremea aceea am fost invitat de către USR, m-am prezentat, am explicat, mi-am adus argumentele. Voi arăta pur şi simplu prevederi legale care arată clar într-un dosar instrumentat de procuror cine are dreptul să dispună deplasarea mascaţilor la o adresă sau alta, la o operaţiune poliţienească judiciară sau alta. Deci fără niciun fel de problemă discut cu orice parlamentar, de la orice partid, pentru că ei reprezintă cetăţeni ai României şi eu ca ministru am obligaţia să dau toate explicaţiile necesare”, a mai declarat Cătălin Predoiu.

Conferința de presă a avut loc luni seară, după ședința în care PNL l-a ales pe Cătălin Predoiu în poziția de președinte interimar al partidului. El va ocupa locul lăsat liber de Ilie Bolojan, care merge la Cotroceni să asigure interimatul funcției de Președinte al României, începând de miercuri, ca urmare a demisiei lui Klaus Iohannis. Șeful statului și-a anunțat demisia luni, în contextul procedurii de suspendare pe care a inițiat-o opoziția împotriva sa.