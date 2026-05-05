Câte cazuri de infectare cu hantavirusul sunt suspectate la bordul navei de croazieră ce nu e lăsată să intre în port

Două cazuri de infectare cu hantavirus letal au fost confirmate, iar alte cinci sunt suspectate în rândul persoanelor care s-au îmbolnăvit pe o navă de croazieră rămasă blocată în largul Insulelor Capului Verde și care nu poate debarca pasagerii, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății, citată de Reuters.

În cea mai detaliată actualizare privind focarul, organismul sanitar al ONU a precizat că riscul pentru publicul larg este scăzut, întrucât boala este transmisă de obicei de rozătoare infectate și doar rareori se transmite între oameni.

Totuși, acesta a adăugat că în cazul anumitor tulpini ale virusului au fost raportate transmisii limitate de la om la om.

Autoritățile din Capul Verde, un stat insular din Oceanul Atlantic, în largul Africii de Vest, au declarat că nu au permis acostarea navei sub pavilion olandez „MV Hondius”, ca măsură de precauție.

Trei persoane au murit la bordul navei de croazieră, în jur de 150 sunt blocate la bord

Aproximativ 150 de persoane sunt blocate pe nava „Hondius”, care transporta în principal pasageri britanici, americani și spanioli, într-o croazieră de lux pornită din extremitatea sudică a Argentinei la sfârșitul lunii martie.

Croaziera a vizitat peninsula antarctică, precum și insulele Georgia de Sud și Tristan da Cunha – unele dintre cele mai izolate insule de pe planetă.

Cele șapte cazuri confirmate sau suspectate numără trei persoane decedate la bordul navei, una aflată în stare critică și trei cu simptome ușoare, a precizat OMS.

Oficialii OMS au precizat că un cuplu din Olanda și un cetățean german au murit la bordul navei în urma contractării hantavirusului, în timp ce un cetățean britanic a fost evacuat de pe navă și se află la terapie intensivă în Africa de Sud.

OMS subliniază că riscul reprezentat de hantavirus pentru publicul larg este redus

Ca măsură de precauție, pasagerilor de la bordul navei Hondius li s-a recomandat să rămână în cabine ori de câte ori este posibil. OMS a precizat că perioada de incubație poate dura mai multe săptămâni, ceea ce înseamnă că unele persoane s-ar putea să nu prezinte încă simptome.

Sunt în desfășurare investigații epidemiologice pentru a determina sursa focarului, a mai precizat OMS. Echipe medicale din Capul Verde evaluează pacienții și colectează probe suplimentare pentru testare.

OMS a adăugat că, deși rară, transmiterea limitată de la om la om a virusului Andes, o tulpină de hantavirus întâlnită în Argentina și Chile, „a fost raportată în medii comunitare care implică un contact strâns și prelungit”.

Cuplul olandez, primul care a murit, călătorise în America de Sud, inclusiv în Argentina, înainte de a se îmbarca pe nava de croazieră.

Pasageri la bordul unei nave de croazieră ce trece prin Antarctica, FOTO: Mark Baker / AP / Profimedia

Căutarea unui port sigur pentru debarcarea pasagerilor

Oceanwide Expeditions, operatorul navei, a declarat că autoritățile lucrează la un plan pentru evacuarea medicală a două persoane de la bord care sunt bolnave, precum și a persoanei care a călătorit împreună cu unul dintre pasagerii decedați.

Compania a admis că deocamdată nu există încă un plan definitiv pentru debarcarea celorlalți oaspeți aflați la bord. Aceasta a confirmat doar că debarcarea nu va avea loc în Capul Verde.

„Se ia în considerare continuarea navigației către Las Palmas sau Tenerife, unde ar putea avea loc un screening medical suplimentar și gestionarea cazului, organizate și supravegheate de OMS și de serviciile de sănătate. Acest lucru nu este încă confirmat”, a transmis compania.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății din Spania a declarat pentru Reuters că nu a fost încă primită nicio solicitare de acostare în Insulele Canare.

Voiajul navei de croazieră „Hondius” a început în sudul Argentinei

Nava Hondius a plecat din Ushuaia, în sudul Argentinei, în luna martie, potrivit documentelor companiei. Călătoria a fost promovată drept o expediție naturalistă în Antarctica, cu prețuri pentru cabine cuprinse între 14.000 și 22.000 de euro.

Primul pasager afectat, bărbatul olandez, a murit pe 11 aprilie. Trupul său a rămas la bord până pe 24 aprilie, când „a fost debarcat pe Sfânta Elena, soția sa însoțind repatrierea”, a precizat Oceanwide Expeditions.

Starea soției sale, care prezenta simptome gastrointestinale în momentul debarcării, s-a deteriorat ulterior în timpul unui zbor către Johannesburg. Ea a murit la sosirea în departamentul de urgență pe 26 aprilie. OMS a mai precizat că o anchetă de urmărire a contactelor pasagerilor aflați pe acel zbor este în desfășurare.

Autoritățile sud-africane au confirmat că pacientul britanic, tratat într-un spital din Johannesburg, a fost testat pozitiv pentru hantavirus. Olanda a confirmat prezența virusului la femeia olandeză decedată.