Criteriile PSD pentru localitățile care pot fi comasate

Alegerile din 2028 ar putea veni cu un număr mai mic de localități și, indirect, de aleși locali. Aproape jumătate din posturile de primari și consilieri ar urma să fie desființate, potrivit calculelor făcute de liderii PSD care lucrează la o variantă de reorganizare administrativă pe care guvernul să și-o asume. Ce prevede aceasta.

„Ce pot să vă spun așa ca cifră undeva între 15.000 și 18.000 de aleși locali s-ar putea să nu mai fie din 2028 încolo consilieri, primari, viceprimari. Sunt cheltuieli de funcționare, cheltuieli de mentenanță care nu vor mai fi, dar sunt calcule complicate unde chiar trebuie să folosim baze de date publice ca să putem avansa o cifră cât mai corectă”, a declarat luni europarlamentarul Dragoș Benea, care conduce comisia PSD pentru reforma administrativă.

În urma scrutinului din 2024 au fost aleși 3.186 de primari și aproape 40.000 de consilieri locali.

Benea a precizat că se iau în calcul mai multe scenarii privind comasările. Vizate inițial au fost localitățile care au sub 1.500 de locuitori, însă acum simulările se fac până la 3.000 de locuitori. Este vorba de 1.700 de localități, în total.

De asemenea, în calculele social-democraților intră și orașele sub 10.000 de locuitori.

„Peste 55% dintre orașe nu mai au pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au administrație de oraș. Ele practic sunt comune”, a spus Benea.

„Va fi rezistență în toate partidele”

Potrivit liderului PSD noul cadru administrativ ar trebui să se aplice începând cu alegerile locale din 2028, el nevizând mandatele în curs.

El nu a exclus ca demersul să întâmpine rezistență în partide.

„Eu am spus că singurul câştigător detaşat sunt cetăţenii României. Restul, toate partidele, toate partidele au de pierdut. Poate PSD-ul, cei mai mulţi aleşi locali pierde. Dar şi PNL-ul, şi UDMR-ul, şi USR-ul vor pierde, vor avea costuri politice ca urmare a acestui demers. Nu sunt atât de naiv să nu mă gândesc că va fi o rezistenţă internă în toate partidele, inclusiv în PSD”, a spus Benea.

6 criterii stabilite de PSD

Dragos Benea a declarat că în planul PSD se au în vedere șase criterii de la care pornesc simulările.

Potrivit social-democratului, acestea sunt:

Populația

Sustenabilitatea economică – compararea veniturilor proprii cu cheltuielile, precum și gradul de colectare al taxelor și impozitelor locale

Capacitatea administrativă

Conectivitatea – imaginea clară a distanțelor la care se află un UAT față de un drum principal, autostradă, drum național, drum expres sau drum județean, față de cel mai apropiat spital, unități de pompieri, ambulanță sau ordine și siguranță publică

Accesibilitatea – accesul la serviciile de bază pe care oamenii le au la dispoziție în unitatea administrativ-teritorială și fără de care o comună nu poate funcționa: grădinițe, școli, dispensare

Servicii publice locale – alimentarea cu apă, gaze, iluminatul public, transportul în comun

„Vă spun foarte clar că lucrăm inclusiv cu tool-uri complexe de inteligență artificială, pentru că avem de corelat și coroborat în cadrul procesului volume foarte mari, impresionante aș zice, de date, date diferite din baze de date diferite, baze de date, evident, publice”, a precizat liderul PSD.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat pe 26 octombrie că îi propune premierului Luca Niculescu ca guvernul să-și asume răspunderea pe reforma administrativă, precum și pe restructurarea la nivel guvernamental. El i-a dat ca termen șefului guvernului luna martie 2027. Pentru reforma administrativă, Grindeanu spune însă că „ideal” ar fi ca asumarea să fie făcută în acest an.