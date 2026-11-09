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Actualitate

Criteriile PSD pentru localitățile care pot fi comasate

Maria Ionescu
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Alegerile din 2028 ar putea veni cu un număr mai mic de localități și, indirect, de aleși locali. Aproape jumătate din posturile de primari și consilieri ar urma să fie desființate, potrivit calculelor făcute de liderii PSD care lucrează la o variantă de reorganizare administrativă pe care guvernul să și-o asume. Ce prevede aceasta.