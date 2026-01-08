Catedrala Națională se închide pentru continuarea lucrărilor. Ultima zi când mai poate fi vizitată

Joi, 8 ianuarie, este ultima zi în care credincioşii mai pot vizita Catedrala Naţională. De mâine, catedrala urmează să fie închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior, a anunțat Patriarhia Română.

Catedrala Naţională a fost deschisă pentru vizitare în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, în intervalul orar 9:00 – 17:00, potrivit Biroului de presă al Patriarhiei Române.

Astfel, în această perioadă, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate au putut să viziteze şi să se închine în acest lăcaş.

Începând cu data de 9 ianuarie, Catedrala Naţională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.

Catedrala Națională a fost sfințită pe 26 octombrie, într-o slujbă oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.