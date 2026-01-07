Câteva cărți de non-ficțiune după care să vă uitați în 2026. Unul dintre titluri spune o poveste de-a dreptul cutremurătoare

Ziarul britanic The Guardian a realizat o selecție de cărți de non-ficțiune ce urmează să apară anul viitor.

După un an în care am fost răsfățați cu memorii ale vedete precum Patti Smith sau Anthony Hopkins, 2026 începe cu o poveste reală foarte diferită, a unei persoane care nu a ales niciodată să fie în lumina reflectoarelor, dar care acum dorește ca experiențele sale îngrozitoare să aibă un rezultat pozitiv, scrie ziarul britanic.

După procesul în urma căruia soțul ei și alte 50 de persoane au fost condamnați pentru viol sau agresiune sexuală, franțuzoaica Gisèle Pelicot își propune să cultive „puterea și curajul” în rândul altor supraviețuitori. În volumul „A Hymn to Life” – „Un imn adus vieții”, ce urmează să apară în februarie), ea insistă că „rușinea trebuie să schimbe tabăra”.

O altă carte care se anunță importantă este Ghost Stories (mai) a romancierei americane Siri Hustvedt (foto), o carte de memorii despre ultimii ani petrecuți alături de soțul ei, scriitorul Paul Auster, care a murit de cancer în 2024.

Tot în luna mai ar urma să apară și The Steps (Seven Dials) – Pașii (Șapte cadrane), prima autobiografie a lui Sylvester Stallone, urmărește parcursul vedetei de la perioada în care era fără adăpost în New Yorkul anilor ’70 până la triumful filmului Rocky la Oscaruri, mai târziu în același deceniu.

În februarie urmează să apară și noua biografie a lui Gordon Brown, pentru care autorul James Macintyre a avut acces „unic” la arhivele personale ale fostului prim-ministru.

În același timp, eseista canadiană Naomi Klein (foto, stânga) colaborează cu realizatoarea de documentare Astra Taylor pentru a descrie în End Times Fascism – Fascismul sfârșitului timpurilor (cu apariție în septembrie), „complexul Armageddon creat de om” construit de fundamentaliștii religioși, baronii tehnologici și naționaliștii care amenință democrația.

După succesul extraordinar al serialului Netflix Adolescence, care a prezentat consecințele unei crime misogine, masculinitatea adolescenților rămâne în centrul atenției. Una dintre vedetele serialului, Stephen Graham, a colaborat cu psihologul Orly Klein pentru a compila Letters to Our Sons – Scrisorii către fii noștri (Bloomsbury, octombrie), o colecție de reflecții ale taților despre „ce înseamnă să fii bărbat”, inclusiv una a actorului însuși.

În volumul „Tonight the Music Seems So Loud” – „În seara asta muzica pare atât de tare” ( iunie), jurnalistul Sathnam Sanghera explorează ce anume l-a făcut pe enigmaticul geniu al muzicii pop George Michael o figură culturală atât de influentă, la 10 ani după moartea sa, la vârsta de 53 de ani.