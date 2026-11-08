Câți angajați sunt în București și care este salariul mediu net

Numărul salariaţilor din Capitală era, la finele lunii august 2026, de 1.100.343 persoane, în scădere cu 2.017 persoane faţă de luna anterioară şi cu 14.503 comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică și citate de Agerpres.

Câştigul salarial mediu brut era, la sfârşitul lunii august 2026, de 12.168 lei (12.481 lei în iulie 2026 şi 11.419 lei în august 2025), iar cel net de 7.283 lei (7.469 lei în iulie 2026 şi 6.822 lei în august 2025).

Pe de altă parte, la finele lunii august 2026, în Bucureşti erau înregistraţi 5.405 şomeri (plus un şomer comparativ cu iulie 2026 şi minus 1.717 faţă de august 2025), iar rata şomajului se situa la 0,4% (la fel ca în luna anterioară, dar în scădere de la 0,5% în august 2025).

În ceea ce priveşte numărul de pensionari, acesta era, la sfârşitul lunii iunie 2026, de 466.798 persoane, cu 2.600 mai multe faţă de aceeaşi perioadă din 2025. Pensia media se cifra la 3.579 lei (3.538 lei în iunie 2025).