Câți angajați va da afară Bitdefender din România. Detaliile anunțate de companie

Concedierile de personal de la Bitdefender vor afecta și divizia de Business Solutions din România, potrivit precizărilor făcute de compania românească de securitate cibernetică pentru StartupCafe.ro.

Reducerile de personal vizează circa 140 de angajați Bitdefender la nivel global.

„Mai puțin de 7% dintre cei circa 2.070 de angajați ai Bitdefender la nivel global sunt vizați”, a declarat compania.

În România sunt vizați de măsură 125 de angajați ai diviziei Business Solutions Group (BSG).

„Cele mai multe modificări au avut loc în cadrul diviziei Business Solutions Group (BSG) în România (125) și America de Nord”, a precizat Bitdefender.

„România este un pilon central”

Compania susține că România rămâne „un pilon central” al operațiunilor sale globale pe zona de cercetare și dezvoltare, dar că „a făcut recent anumite reprioritizări de proiecte pentru a-și concentra mai bine eforturile și a asigura o creștere sustenabilă pe termen lung”.

Bitdefender spune că deciziile „au fost evaluate cu atenție ca să alinieze resursele cu prioritățile strategice și domeniile în care compania poate aduce cea mai mare valoare pentru clienții și partenerii săi”.

„România este un pilon central al operațiunilor globale ale companiei în materie de cercetare și dezvoltare, unde sute dintre cei mai talentați ingineri ai organizației își desfășoară activitatea în cele cinci centre de cercetare și dezvoltare din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Târgu Mureș”, a mai declarat Bitdefender.

„Un pas spre modernizare”

Firma a explicat că nu este vorba despre „o măsură de reducere a costurilor pe termen scurt”, ci despre „un pas spre modernizare care aliniază oamenii și inițiativele Bitdefender cu direcția în care evoluează piața de securitate cibernetică”.

„Bitdefender este o companie profitabilă și în continuă creștere. Decizia a fost luată dintr-o poziție de stabilitate, cu scopul de a-și menține competitivitatea pe termen lung. Bitdefender a ales să acționeze proactiv, într-un mod planificat și strategic. Compania va continua să recruteze selectiv în domenii strategice și cu potențial ridicat de creștere, care susțin obiectivele pe termen lung ale companiei”, a mai declarat Bitdefender pentru StartupCafe.ro.