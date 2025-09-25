Câți ani îi ia unui muncitor să cumpere un apartament de 60 mp în marile orașe din lume

Excesele de pe piața imobiliară globală au început să se corecteze, existând riscul ca o bulă să scadă pentru al treilea an consecutiv în orașele mari, arată UBS Global Real Estate Bubble Index 2025. Cu toate acestea, așa cum dezvăluie datele băncii de investiții elvețiene, cumpărarea unui apartament de 60 de metri pătrați rămâne dificilă pentru lucrătorul mediu în majoritatea orașelor mari ale lumii.

Piața imobiliară din Hong Kong este cea mai puțin accesibilă, cu un venit mediu estimat de aproximativ 14 ani necesar pentru a cumpăra un apartament de 60 mp în apropierea centrului orașului.

Câți ani îi ia unui muncitor să cumpere un apartament de 60 mp?

Prețurile locuințelor au fost, de asemenea, decuplate de veniturile lucrătorilor din Paris, Londra și Tokyo, unde unui lucrător mediu îi ia peste 10 ani să cumpere un apartament mic, potrivit Money Review.

Salariile sunt insuficiente și în Zurich, Sydney, Geneva, München și Sao Paulo, notează UBS.

Deosebit de izbitoare este constatarea analiștilor conform căreia cantitatea de locuințe pe care un lucrător calificat mediu o poate achiziționa în funcție de venitul său este în prezent cu aproximativ 30% mai mică decât era în 2021, înainte de începerea creșterilor ratelor dobânzilor în întreaga lume.

Când proprietatea asupra unei locuințe devine prea scumpă pentru cetățeni, guvernele intervin adesea, reglementând piața. Maciej Skoczek, autorul studiuluiși Director de Investiții al UBS Global Wealth Management, subliniază: „Regulile mai stricte, de la noi taxe la interdicții de cumpărare și măsuri de control al chiriilor, au redus atractivitatea unor piețe odinioară căutate, precum Vancouver, Sydney, Amsterdam, Paris, New York și Londra.”

UBS consideră că, având în vedere ratele dobânzilor actuale, prețurile actuale ale apartamentelor par greu de menținut, în special în New York, Sydney și Londra.

Cea mai mare creștere a riscului de bulă în Dubai și Madrid

Conform ediției din acest an a indicelui UBS Global Real Estate Bubble, Miami are cel mai mare risc de bulă imobiliară dintre orașele studiate, urmată de Tokyo și Zurich. Pentru acest studiu, UBS a analizat prețurile locuințelor în 21 de orașe importante din întreaga lume.

Riscul crescut este evident în Los Angeles, Geneva, Amsterdam, precum și Dubai, care, alături de Madrid, a înregistrat cea mai mare creștere a riscului față de ediția anterioară a studiului.

Riscul unei bule este moderat în Sydney, Vancouver și Toronto. Madrid, Frankfurt și München aparțin, de asemenea, grupului de risc moderat. Conform indicelui, Londra, Paris și Milano se confruntă cu un risc scăzut de apariție a unei bule. În afara Europei, Hong Kong, San Francisco, New York și São Paulo se află în aceeași categorie, São Paulo prezentând cel mai mic risc dintre toate orașele analizate.

Piețele imobiliare globale au continuat să încetinească. Matthias Holzhey, co-autor al studiului, explică: „Boom-ul generalizat s-a diminuat, riscul mediu de bulă imobiliară din orașele mari scăzând pentru al treilea an consecutiv.” Orașele care au fost semnalate ca având un risc ridicat de bulă imobiliară în 2021, cum ar fi Frankfurt, Paris, Toronto, Hong Kong sau Vancouver, au înregistrat o scădere medie a prețurilor reale de aproape 20% față de vârfurile atinse. Prin comparație, prețurile reale din orașele cu dezechilibre mai mici au scăzut în medie cu aproximativ 5%.

Cu toate acestea, unele orașe se opun acestei tendințe. În ultimii cinci ani, Dubai și Miami au fost lideri, cu creșteri medii ale prețurilor reale de aproximativ 50%. Au urmat Tokyo și Zurich, cu creșteri de 35%, respectiv aproape 25%. Cu toate acestea, comparativ cu anul trecut, Madrid a înregistrat cea mai mare creștere reală a prețurilor dintre toate orașele analizate, de 14%.