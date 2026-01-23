Câți bani a cheltuit Rusia cu atacul care a lăsat Kievul fără căldură și electricitate, în plină iarnă

Rusia a cheltuit peste 10,2 miliarde de ruble (aproximativ 131 de milioane de dolari) pentru atacul aerian din 20 ianuarie, care a lovit rețelele de electricitate și încălzire ale Kievului în plină iarnă, a anunțat pe 23 ianuarie serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), potrivit Kyiv Independent.

Kievul, un oraș cu peste 3 milioane de locuitori, resimte în continuare efectele atacului din 20 ianuarie, în care Rusia a lansat 33 de rachete și 339 de drone asupra Ucrainei. Loviturile au distrus infrastructura energetică și au lăsat mii de locuitori ai capitalei fără încălzire, în condițiile în care temperaturile se mențin sub pragul înghețului.

Potrivit serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR), printre cele 372 de arme cu rază lungă folosite de Rusia în acest atac s-au numărat rachete balistice Iskander, rachete de croazieră X-101, rachete navale Zirkon adaptate pentru atacuri terestre, precum și rachete-capcană RM-48U, utilizate inițial în instruirea sistemelor rusești de apărare antiaeriană, precum S-400.

Atacul din 20 ianuarie a implicat și mai multe drone cu rază lungă de acțiune, bazate pe designul dronelor Shahed, de fabricație iraniană, devenite notorii pentru utilizarea lor în atacurile asupra Ucrainei.

„Pentru a putea continua finanțarea mașinăriei de război, Moscova este nevoită să majoreze taxele și accizele și să reducă cheltuielile atât în domeniul social, cât și în proiectele de investiții guvernamentale”, a transmis HUR.

Atacul a lăsat zone extinse din Ucraina fără electricitate și încălzire, în plin cel mai geros interval de la începutul războiului pe scară largă.

Criza energetică continuă. Cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, DTEK, a anunțat pe 23 ianuarie întreruperi de urgență ale alimentării cu energie în regiunile Odesa și Dnipropetrovsk. Astfel de întreruperi sunt aplicate în prezent în mare parte a țării, inclusiv în regiunile Cernihiv, Jîtomîr, Sumî, Harkov, Kiev, Kirovohrad, Poltava și Cerkasî.

Operatorul rețelei electrice de stat, Ukrenergo, a transmis pe 23 ianuarie că situația s-a agravat din cauza necesității de a scoate din funcțiune mai multe centrale electrice pentru lucrări de reparații.

Operatorul a făcut apel la populație să folosească energia electrică cu economie, în contextul presiunii asupra infrastructurii energetice și al amenințării unor noi atacuri rusești.

Lucrările de reparație și reconectare sunt în desfășurare în întreaga țară.