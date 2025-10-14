Câți bani a colectat ANAF în trei luni. Ministrul finanțelor se laudă cu „o schimbare de atitudine în instituție”, care „se vede în cifre”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, scrie, într-un mesaj pe Facebook, că ANAF a colecat, „în perioada iulie-septembrie” 130 de miliarde de lei.

Într-o postare pe Facebook, ministrul Nazare susține că „a declanșat o schimbare de atitudine la nivelul ANAF, o instituție-cheie pentru buna funcționare a statului, dar care, ani la rând, a fost percepută ca fiind greoaie și ineficientă”. El afirmă că aceste „rezultatele acestei noi dinamici se văd deja în cifre”.

Și prezintă următoarele cifre: „în perioada iulie–septembrie 2025, ANAF a colectat 130 de miliarde de lei, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut”.

În postarea sa, ministrul nu amintește că, de la 1 august 2025, TVA a crescut de la 19% la 21%.

El mai spune susține că „numeroși oameni de calitate“ fac parte din noul grup de lucru pentru Operațiuni Speciale, format împreună cu președintele ANAF, care „are un mandat clar”: „să investigheze marile dosare care au trenat ani la rând și să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală. Primele rezultate sunt deja vizibile în spațiul public — și confirmă că direcția este corectă”, a mai spus ministrul.

Criticile unui fost șef ANAF despre activitatea instituției

Recent, un fost vicepreședinte ANAF și director general în Ministerul Finanțelor a criticat modalitatea în care instituția aplică mai multe „măsuri de forță” – respectiv controlul fisca și executarea silită.

Doru Dudaș, care în prezent președinte al Comitetului fiscal CCF, a afirmată, potrivit StartupCafe, că aceste măsuri sunt aplicate într-o proporție prea mare contribuabililor de bună credință, care asigură aproximativ 96,5% din veniturile fiscale ale României.

Cei care declară și plătesc voluntar obligațiile fiscale devin astfel ținta principală a autorităților pentru că sunt mai ușor de controlat și la vedere, crede Doru Dudaș, în prezent președinte al Comitetului fiscal CCF.

ANAF a luat în vizor veniturile din investiții

ANAF a intensificat în ultimele luni controalele fiscale asupra contribuabililor persoane fizice care au obținut venituri din investiții, atât în țară, cât și în străinătate, susține Andrei Popescu, Senior Tax Manager, Soter & Partners. Sunt vizați în special investitorii pe bursă. Aceste controale au loc în contextul deficitului bugetar cu care se confruntă România.

„Recomandăm tuturor persoanelor fizice care au obținut venituri din investiții să verifice dacă au primit notificări de la ANAF, mai ales prin Spațiul Privat Virtual. Este esențial ca aceste venituri, fie ele profituri sau pierderi, să fie corect declarate prin declarația unică, pentru a evita calcularea eronată a impozitului și eventualele popriri”, a declarat Andrei Popescu, Senior Tax Manager, Soter & Partners, potrivit unui comunicat de presă.

Acesta arată că sunt emise notificări către persoanele care nu au depus la termen declarația unică, formularul fiscal prin care se declară, printre altele, și veniturile din investiții. ANAF poate verifica veniturile realizate începând cu anul 2019, an care urmează să se prescrie cel mai curând (26 decembrie 2026).

Contribuabilii pot primi notificări privind veniturile nedeclarate pentru orice an începând cu 2019 și până în prezent.