Autoritățile din China, considerată a doua mare putere economică a lumii, mizează pe tinerii care lucrează cu inteligența artificială pentru a revitaliza satele în care locuiesc în mare parte pensionari.

Este și cazul unui sat din apropierea orașului Shanghai, conform AFP, unde autoritățile locale vor să atragă în mediul rural profesioniști care utilizează IA sau lucrează în acest sector, promițându-le o viață mai liniștită, departe de presiunea marilor orașe.

În luna aprilie, localitatea Caojing, situată într-o rezervație naturală la 60 de kilometri sud de centrul orașului Shanghai, s-a alăturat listei comunităților chineze care promit ajutoare de milioane de yuani acestor întreprinderi mici și microîntreprinderi.

Start-up-urile eligibile beneficiază de spații de birouri comune gratuite, de subvenții de până la 10.000 de yuani (1.370 de euro) și de o lună de cazare oferită antreprenorilor, adesea persoane care lucrează pe cont propriu, fără angajați.

Programul guvernametanl „IA Plus”

Aceste inițiative fac parte din programul guvernamental „IA Plus”, care vizează generalizarea utilizării acestei tehnologii în învățământ și în viața de zi cu zi.

„IA devorează totul”, a rezumat Wind Liu, în vârstă de 38 de ani, stabilit de trei luni împreună cu soția sa în Shuiku, un sat care face parte din Caojing.

Cuplul și alte aproximativ 30 de persoane locuiesc într-un centru de primire pentru „nomazi digitali”, acei angajați sau antreprenori care își desfășoară activitatea de la distanță. Locul încearcă acum să atragă în special antreprenorii care utilizează IA.

Profesor de engleză, Wind Liu folosește software-ul chinezesc Seedance, care generează videoclipuri prin IA, pentru a crea lecții de vocabular animate în care apar personaje din seriale americane. Apoi le publică pe rețelele de socializare.

Nomazi digitali care lucrează în bibliotecă într-un sat din china. Sursă foto: JADE GAO / AFP / Profimedia

Cum este viața în Shuiku

„Trebuie să-mi găsesc clienți. Nu pot să mă descurc fără tehnologie”, a explicat el, îmbrăcat într-un tricou cu sloganul „Gândește-te mai puțin, folosește mai mult ChatGPT”.

IA se ocupă acum de scrierea scenariilor, de înregistrare și de montaj, sarcini care înainte necesitau mai multe persoane, a explicat Liu.

La Shuiku, el scapă și de ritmul frenetic de lucru din marile orașe chineze, supranumit „996”: de la 9:00 la 21:00, șase zile din șapte.

„Majoritatea oamenilor pe care i-am întâlnit aici aspiră la mai multă libertate, la mai mult spațiu și timp”, a mărturisit bărbatul.

La centrul din Shuiku, tinerii trecuți de 30 de ani fac o jumătate de oră de tai chi înainte de a se apuca de lucru.

Tineri nomazi digitali care practică tai chai. Sursă foto: JADE GAO / AFP / Profimedia

Ce este fenomenul „tang ping”

Noii veniți „caută să își simplifice viața” și să se „concentreze mai bine” în acest mediu mai liniștit, a explicat Baicao Li, în vârstă de 34 de ani, coordonatorul proiectului.

Compania sa din Beijing a înființat acest spațiu în 2024, în parteneriat cu autoritățile locale.

În China, respingerea presiunii profesionale a dat naștere, printre altele, fenomenului „tang ping” („a sta întins”), care presupune renunțarea la goana după succes.

Însă tinerii veniți să se stabilească la Caojing aspiră la o viață mai tihnită fără a renunța la ambițiile lor profesionale. Și fac acest lucru cu sprijinul autorităților locale.

„Chinezii au o capacitate destul de mare de a se adapta la noutate”

„Speranța este ca acești oameni (…) să își creeze propriile companii și, poate într-o zi, să contribuie la dinamizarea economiei locale”, a spus Zilan Qian, specialistă în inteligența artificială din China la centrul de cercetare GovAI.

Acești angajați „resping pur și simplu modelul «996»”, dar „asta nu înseamnă că nu vor să muncească”, a subliniat ea.

Wind Liu, profesorul de engleză, estimează că inteligența artificială ar putea face să dispară 90% dintre locurile de muncă până în 2030.

Totuși, nu pare îngrijorat: „Chinezii au o capacitate destul de mare de a se adapta la noutate și sunt foarte deschiși la schimbare”, consideră el.

Sosirea acestor tineri aduce beneficii economiei locale, a dat asigurări o rezidentă cu părul cărunt, ocupată să plivească buruienile. „Este mai multă lume acum (…) și vor veni tot mai mulți”, a spus ea.

Cu toate acestea, vechii și noii locuitori interacționează destul de puțin. În fața uneia dintre clădirile în care sunt cazați nomazii digitali, o femeie de peste 80 de ani alegea fasole uscată. Tinerii ei vecini sunt politicoși, a povestit ea, dar nu rămân niciodată prea mult timp.