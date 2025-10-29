Câți militari americani se află în România. Cei mai mulți sunt la baza de la Mihail Kogălniceanu

România are pe teritoriul său aproximativ 2.000 de militari americani în misiune, iar cei mai mulți dintre aceștia se află staționați la baza Mihail Kogălniceanu, potrivit datelor obținute de HotNews de la Ministerul Apărării.

La acest moment, în România sunt în misiune aproximativ 2.000 de militari americani. Cel mai mare detașament, de peste 1.700 de militari, este staționat la baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

La baza militară de la Deveselu sunt circa 200 de militari care operează scutul antirachetă Aegis Ashore, în timp ce la baza aeriană de la Câmpia Turzii sunt alți peste 100 de militari.

MApN a anunțat miercuri dimineață că România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa. Potrivit MApN, „aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați” în România.

Anunțul a venit după ce publicația ucraineană Kyiv Post a scris, citând surse americane și europene, că Administrația Donald Trump este pe cale să retragă „mii de soldați” americani din România.

Potrivit MApN, printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu. Anterior surse HotNews.ro spuseseră că, dacă vor exista reduceri de forțe americane în România, vor fi vizate aceste trupe de la Mihail Kogălniceanu.

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, este una din principalele baze militare ale Armatei Române, dar și locul unde există și cea mai mare prezență militară americană pe teritoriul României. Baza va fi modernizată într-un program amplu de aproape 2,5 miliarde de lei până în 2030.