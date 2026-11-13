Câți oameni sunt afectați în mod real de pana Microsoft? Compania afirmă că 430 de milioane de persoane folosesc Office 365

Site-ul Downdetector a înregistrat vineri dimineața peste 40.000 de reclamații privind funcționarea serviciilor și aplicațiilor Microsoft, după un maxim de 130.000 de sesizări din 74 de țări înregistrate joi seara. Însă numărul real al celor afectați ar putea fi incomparabil mai mare în condițiile în care Microsoft afirmă că peste 430 de milioane de persoane folosesc suita sa de aplicații Microsoft 365, arată BBC.

„Una dintre problemele cu care ne confruntăm mereu este legată de amploarea acestora”, explică Tom Gerken, unul dintre jurnaliștii specializați în tehnologie de la BBC, care scrie despre întreruperile serviciilor de ani de zile.

„Poate că nu este deloc surprinzător, însă companiile sunt rareori dispuse să ne spună exact câte persoane sunt afectate atunci când produsele sau serviciile lor devin inaccesibile. Prin urmare, ne bazăm adesea pe site-ul Downdetector, care monitorizează întreruperile serviciilor online”, subliniază acesta, adăugând că datele prezentate pe acest site de referință prezintă, de regulă, o estimare „sub nivelul real al situației”.

„Toate aceste indicii arată că ne confruntăm cu o pană masivă, la nivel global” a aplicațiilor Microsoft

Gerken notează că, în timp real, acest indicator este relevant doar pentru țările în care oamenii sunt treji. La momentul de vârf al reclamațiilor au fost înregistrate peste 130.000 de sesizări, dar cifra este semnificativ mai mică acum, când în Statele Unite este mijlocul nopții.

„Iar cealaltă problemă evidentă este că acest site ne arată, în realitate, doar câte persoane îl folosesc. Gândiți-vă puțin: sunteți afectat de această întrerupere a serviciului și ați raportat acest lucru pe Downdetector?”, subliniază jurnalistul specializat în tehnologie.

„Cred că, pentru foarte mulți oameni, răspunsul la această întrebare ar fi ‘da’, urmat de un ‘nu’”, afirmă acesta.

El amintește de cifra prezentată de Microsoft, potrivit căreia 430 de milioane de oameni folosesc serviciile Office 365, și notează că „nu putem să nu ne întrebăm câți dintre aceștia nu își pot accesa emailurile în această dimineață”.

„Toate aceste indicii arată că ne confruntăm cu o pană masivă, la nivel global”, conchide acesta.

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