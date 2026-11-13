Pana Microsoft continuă și azi și lovește inclusiv OpenAI și Anthropic. De ce pică serverele la fiecare repornire

Microsoft a exclus posibilitatea unui atac cibernetic, dar afirmă că măsurile luate pentru a veni în ajutorul miilor de utilizatori afectați nu au dat încă rezultate.

La mai bine de 13 ore de la primele probleme raportate de utilizatori, Microsoft a anunțat vineri dimineață că încă lucrează la o soluție și că a demarat „mai multe linii de acțiune pentru a atenua impactul” și a readuce serviciile la „o stare normală de funcționare”, potrivit The Guardian și CNN.

Platforma Down Detector, care monitorizează în timp real problemele semnalate de utilizatori, a înregistrat joi seară un vârf de aproape 130.000 de sesizări din 74 de țări, iar compania arată acum că în unele regiuni se observă o „recuperare parțială”, dar recunoaște că aceasta nu s-a dovedit durabilă.

„Nu există indicii privind un atac cibernetic”

Problemele au blocat accesul la Word, Excel, PowerPoint, Outlook și Teams, precum și la serviciile pentru companii SharePoint și OneDrive. Asistentul de inteligență artificială Copilot a fost, de asemenea, afectat.

Vicepreședintele executiv al Microsoft pentru Copilot, Charles Lamanna, a transmis vineri pe rețeaua X că echipa lucrează la remedierea situației și va oferi detalii noi imediat ce acestea vor fi disponibile.

„Regretăm că întreruperile de astăzi au cauzat neplăceri clienților noștri și lucrăm pentru a remedia problema. Vom continua să oferim mai multe informații imediat ce le vom avea, iar deocamdată pot confirma că nu există indicii că acest lucru ar fi rezultatul unor activități rău intenționate sau cibernetice”, a declarat el.

De ce cedează serverele la fiecare repornire

Microsoft a sugerat că avaria ar fi fost provocată de setările aplicate serverelor responsabile de funcționarea Microsoft 365. O serie de servere au devenit „indisponibile în mod neașteptat” din cauza unei probleme care le-a făcut să se defecteze în timpul verificărilor automate.

Vineri, la ora 03:30 GMT (05:30 ora României), compania a precizat că serviciile Exchange — infrastructura pe care funcționează e-mailurile Outlook — erau cele mai afectate, generând efecte în lanț asupra altor produse.

Discuțiile și întâlnirile din Teams au fost mai puțin afectate, iar în America de Nord problemele acestei aplicații fuseseră deja rezolvate, deși unii utilizatori au continuat să semnaleze erori de conectare.

Pentru a restabili serviciile, inginerii au încercat revenirea la versiunile anterioare ale actualizărilor și limitarea traficului către serverele afectate. După aplicarea acestor măsuri, compania a constatat însă că serverele respective deveneau din nou indisponibile odată cu revenirea traficului.

Anterior, Microsoft a explicat că o parte din infrastructură „se confrunta cu o încărcare ridicată”, fapt care „contribuia probabil la erorile de conectivitate”.

Compania a anunțat că redirecționează traficul către rute alternative ori de câte ori este posibil și că evaluează dacă revenirea la versiunile anterioare ale unui număr redus de actualizări recente de configurare ar putea accelera recuperarea.

„Pe măsură ce capacitatea este restabilită, utilizatorii pot observa o recuperare treptată pe măsură ce clienții lor se reconectează”, a transmis Microsoft într-un comunicat.

„O problemă în cascadă”

Mark Gregory, profesor asociat la Facultatea de Inginerie a Universității RMIT, a declarat la CNN că întreruperea pare să afecteze stratul de rețea al sistemelor Microsoft și o compară cu problema de configurare care a provocat căderea rețelei Optus în 2023.

El a explicat faptul că, atunci când unele servere au probleme, utilizatorii sunt nevoiți să împartă un număr mai mic de servere pentru a accesa serviciile cloud.

„Dacă se pierde o parte din acel fond, atunci toți utilizatorii încearcă să acceseze serverele rămase, ceea ce le suprasolicită. Și astfel acestea se blochează. Astfel, se ajunge la o problemă în cascadă. Apoi, este nevoie de timp pentru a identifica problema de bază, în acest caz, o configurare greșită la nivelul stratului de rețea”, a declarat specialistul.

Gregory adaugă că firmele ar trebui să investească mai mult în medii de testare înainte de a aplica modificări în rețeaua activă, iar companiile care depind de servicii cloud precum Microsoft 365 ar trebui să aibă opțiuni de rezervă.

„Dintr-o perspectivă globală, există undeva cineva care a fost grav afectat de această situație, ceea ce duce la o scădere a productivității. Acum sunt lăsați în voia sorții… de aceea devine important să existe o alternativă. Mulți oameni își păstrează un cont Gmail; dacă serviciile Microsoft nu funcționează, folosesc Gmail. Dacă Gmail nu funcționează, folosesc Microsoft”, a mai spus el.

Avaria a lovit și serviciile OpenAI și Anthropic

Întreruperea a afectat și conectorii folosiți de serviciile de inteligență artificială ale companiilor OpenAI și Anthropic.

OpenAI a anunțat că investighează o problemă legată de conectorii Microsoft, din cauza căreia noile conexiuni pot fi întrerupte, iar instrumentele nu funcționează așa cum era de așteptat.

La rândul său, Anthropic a confirmat o problemă la un furnizor din amonte, care îi afectează conectorul pentru Microsoft 365.

Incidentul are loc la doar o lună după o altă întrerupere a platformei cloud Azure, care a perturbat suita de productivitate a Microsoft și mai multe sectoare de activitate la nivel mondial.