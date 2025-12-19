Câți români sunt abonați la internet, telefonie și TV. Cum își împart piața Orange, Digi și Vodafone

Românii aveau 6,9 milioane de conexiuni de internet fix în prima jumătate din acest an, în creștere ușoară (1%) față de sfârșitul anului trecut, iar dintre acestea peste 2,5 milioane de conexiuni permiteau viteze de peste 1 Gigabit, arată cele mai recente date ale Autorității de reglementare în comunicații (ANCOM). Digi și-a majorat avansul atât pe internet fix cât și pe TV, în timp ce Orange a rămas lider pe internet mobil și telefonie mobilă, dar operatorul clasat pe locul secund a redus din diferență.

Mai mulți abonați la internet fix în rural

În prima jumătate a acestui an, numărul conexiunilor de internet fix ce permit viteze Gigabit a depăşit 2,5 milioane, iar consumul mediu lunar de trafic de internet a ajuns la 111 GB per locuitor, dintre care 97 GB pe rețele fixe și 14 GB pe rețele mobile, a anunțat vineri autoritatea.

În total, românii aveau 6,9 milioane de conexiuni internet fix la sfârșitul lunii iunie din acest an, în creștere cu 1% față de sfârșitul anului trecut. Creşterea provine în special de la abonaţii persoane fizice din mediul rural, spune autoritatea.

Traficul mediu lunar de internet fix a ajuns la 97 GB per locuitor (+8%). Primii 3 furnizori, în funcție de numărul de conexiuni sunt: Digi 73,1%, Orange 15,2% și Vodafone 10,1%.

Față de sfârșitul anului trecut, Digi și-a majorat cota de piață, de la 72% la peste 73%, în timp ce Orange a scăzut de la 16% la 15,2%.

Peste 4 milioane de conexiuni 5G

În privința internetului mobil, românii aveau 21,8 milioane de conexiuni active, dintre care 18,7 milioane au utilizat 4G şi/sau 5G. Una din cinci conexiuni de internet mobil a utilizat reţelele 5G, prin care s-a realizat 7% din traficul de internet mobil.

Rețelele 4G susţin în continuare traficul de internet mobil, reprezentând 92% din total, iar traficul mediu lunar a fost de 14 GB per locuitor (+6%), aproximativ 460 MB zilnic.



După numărul de conexiuni active, Orange deținea o cotă de piață de 34,6%, Digi 32%, Vodafone 21,5%.

Traficul de voce a scăzut

Pe segmentul de telefonie mobilă, românii au ajuns să dețină 23 milioane de cartele SIM (+1%), pe fondul unei creșteri a abonamentelor (+3%), în detrimentul cartelelor preplătite active (-5%).



Traficul de voce a scăzut la 27,8 miliarde minute (-3%), adică, în medie, puțin peste 4 ore lunar per locuitor.

În funcție de numărul cartelelor active, Orange a rămas lider (33,6%), urmat de Digi (29,9%) și Vodafone (24,5%). Cota de piață a Orange a scăzut de la 34% la finele anului trecut, în timp ce Digi s-a apropiat mai mult.

Televiziunea prin satelit pierde teren

În privința serviciilor TV, numărul abonaților la servicii de retransmisie TV s-a menținut la valoarea de peste 7,8 milioane de abonați.

Segmentul prin cablu a atras în continuare utilizatori, cu un avans de 2%, până la 7,1 milioane, în timp ce serviciile prin satelit pierd în continuare teren (-11%).



După numărul total de abonați, Digi a ajuns să dețină 76% din piață, în creștere de la 74% la finele anului trecut, urmat de Orange cu 13% și Vodafone cu 9%.

Piața telecom a scăzut la aproape 1,6 miliarde de euro

Veniturile totale din sectorul telecom au înregistrat o ușoară scădere (-1%) în prima jumătate a anului 2025, atingând o valoare de 7,9 miliarde lei (aproape 1,6 miliarde euro), evoluția fiind determinată, în principal, de diminuarea veniturilor din telefonie mobilă.



Orange are 33% din venituri, Digi 31%, iar Vodafone 23%, potrivit autorității.

Foto: Tero Vesalainen / Dreamstime.com