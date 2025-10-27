Câți salariați vor pleca de la ANRE, ASF și ANCOM după legea lui Bolojan. Multe dintre posturile care vor fi eliminate sunt neocupate / Cum arată noile organigrame

Șefii autorităților de reglementare ANRE (energie), ASF (supraveghere financiară) și ANCOM (comunicații) vor prezenta Parlamentului, marți, propunerile de reducere a salariilor și a numărului de posturi, după promulgarea legii adoptate de Guvernul Bolojan. Potrivit rapoartelor consultate de HotNews, ANRE va suplimenta numărul posturilor de specialitate, în loc să le scadă. De asemenea, ANRE nu precizează câți salariați pleacă efectiv, având în vedere că unele posturi pot fi neocupate.

Reducerile de personal și salarii la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trebuie făcute conform Legii 145/ 2025, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea și care a fost promulgată la începutul lunii de către președintele Nicușor Dan.

Legea stabilește trei obligații majore pentru fiecare instituție:

Reducerea cu 10% a posturilor de specialitate, adică personalul de control, reglementare, licențiere.

Reducerea cu 30% a posturilor din structurile de suport, adică ceea ce reprezintă contabilitatea, juridic, IT, secretariat etc.

Reducerea cu 30% a salariilor de bază și/sau indemnizațiilor, începând cu 1 ianuarie 2026.

Până la data de 31 decembrie 2028, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF, președinții și vicepreședinții ANCOM nu beneficiază de bonusuri sau prime.

Ce nu găsim în cele trei rapoarte

Toate cele trei instituții susțin, în rapoartele care urmează să fie prezentate marți în Parlament, că din 2023 și până acum au trecut deja prin procese de reorganizare, fiind desființate câteva zeci de posturi la fiecare dintre ele.

De asemenea, cele trei instituții afirmă că în urma reducerilor impuse de noua lege activitatea lor ar putea avea de suferit, iar reprezentanții salariaților ar putea să se opună reducerilor. Însă, se vor conforma și vor face reducerile prevăzute de lege.

Din raportul ANRE – document obținut de HotNews – nu reiese clar care este numărul de salariați care pleacă, fiind prezentate doar reducerile de posturi. Însă, pot fi și posturi neocupate. ASF și ANCOM prezintă și numărul salariaților care va fi redus, nu doar al posturilor.

În cazul ANRE și ASF nu este clar câte posturi de conducere sunt afectate. Raportul ANCOM vorbește despre un număr de posturi de conducere, însă nu este clar din câte.

ANCOM și ASF au prezentat și impactul financiar, economiile care vor fi făcute în urma reorganizării. În raportul ANRE nu se regăsește această cifră.

ANRE crește ușor numărul posturilor de specialitate. Cât este reducerea totală de posturi

Raportul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) arată o reducere a numărului total de posturi de la 349 la 289. Reducerile ANRE nu respectă schema 10% a posturilor de specialitate și 30% a posturilor din structurile de suport. Mai exact, scade mai mult de la structurile de suport și suplimentează ușor la cele de specialitate.

Astfel, în total, reducerea la ANRE este de 60 de posturi, ceea ce înseamnă doar 17%. ANRE nu precizează câte din aceste posturi sunt de conducere și câte de execuție.

Vor fi reduse posturile suport de la 124 la 58. Adică o scădere de 66 de posturi, ceea ce înseamnă circa 53%. Nu precizează câte din aceste posturi sunt ocupate.

Pe de altă parte, crește numărul posturilor de specialitate de la 225 la 231, ceea ce înseamnă un plus de 6 posturi.

ANRE nu precizează câte posturi de conducere vor fi reduse.

ANRE susține că actualul contract colectiv de muncă este în vigoare până la 14 octombrie 2026. Însă, legea „reprezintă o normă imperativă care prevalează asupra oricăror dispoziții contrare din regulamentul intern sau din contractul colectiv de muncă”. Astfel, noile grile de salarizare vor fi adoptate până la 1 ianuarie 2026, conform legii.

ASF – din 503 angajați, pleacă 39

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vrea să reducă numărul total de posturi de la 544 la 464 până la 1 ianuarie 2026. Aceasta înseamnă o reducere de 80 de posturi, adică 14,7% din total.

ASF susține că „reducerea va afecta 10% din posturile de specialitate și 30% din posturile de suport, ceea ce înseamnă aproximativ 80 de posturi. Se vor face comasări și reorganizări de servicii, cu desființarea a circa 10 servicii și transformarea unor structuri independente în compartimente”.

ASF arată că, dintre acestea, 35 de posturi sunt structuri de suport, iar 45 sunt posturi din structurile de specialitate.

Potrivit ASF, reducerea de posturi va duce la o scădere cu 39 a numărului de salariați dintr-un total de 503, ceea ce înseamnă circa 7%. Adică aceștia sunt salariații care vor pleca efectiv.

Nu este precizat numărul posturilor de conducere care vor fi afectate.

„Astfel, din numărul total de 503 salariaţi la 01.01.2025, prin aplicarea dispoziţiilor legale, la data de 01.01.2026 autoritatea va avea un număr de 464 salariaţi, rezultând o potenţială reducere cu 39 de salariaţi a personalului încadrat in structurile A.S.F.”, se arată în raport.

ASF susține că aceste reduceri vor genera o diminuare a anvelopei salariale anuale cu circa 46 de milioane de lei, din care:

– reducerea fondului aferent salariilor nete cu circa 27 mil. lei;

– reducerea fondului aferent impozitelor, contribuţiilor aferente salariilor cu circa 19 milioane lei.

Membrii Consiliului ASF vor vedea și ei o reducere cu 30% a indemnizațiilor începând cu ianuarie 2026, se mai arată în raport.

La ANCOM, din numărul de 160 de posturi reduse doar 100 sunt ocupate

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) va reduce numărul total de posturi cu 160 din cele 736 existente, ceea ce înseamnă o scădere de circa 21%. Din numărul de 160 de posturi reduse doar 100 sunt ocupate.

ANCOM precizează că la numărul total de 736 de posturi nu a luat în calcul demnitarii şi personalul din cabinetele acestora.

Potrivit ANCOM, va fi redus cu 15 numărul de posturi de conducere. Nu e clar din câte astfel de posturi.

Potrivit raportului, „noua structură organizatorică a ANCOM ce va rezulta din aplicarea Legii nr.145/2025 va reflecta următoarele:

– O reducere a numărului total de posturi din organigramă, constând în aproximativ 160 posturi dintre cele 736 existente în prezent (fără demnitari şi personalul din cabinetele acestora), din care aproximativ 100 posturi ocupate.

– O reducere Cu 15 a numărului de posturi de conducere, consecinţă a aplicării procentului de 8% la totalul posturilor rămase în organigramă după reorganizare, care a atras o diminuare semnificativă a acestora”.

Economiile la ANCOM sunt estimate la 28 milioane lei anual.

Ce salarii primesc angajații ANRE, ASF și ANCOM

Legea face parte din pachetul 2 de măsuri fiscale pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament.

„Noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate și impun reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile. Astfel, aceste instituții vor continua să își îndeplinească misiunea de reglementare în mod eficient, dar într-un cadru coerent cu realitățile economice ale țării”, spunea președintele Nicușor Dan în 3 octombrie, când a promulgat legea.

Salariul mediu net la ANRE este de 18.635 lei, la ASF ajunge la 13.562 lei, iar la ANCOM la 12.934 lei, a scris Spotmedia.ro.

Liberalul George Niculescu, președintele ANRE, primește lunar o indemnizație de 75.073 lei net (14.836 euro). Membrii Comitetului de Reglementare al ANRE sunt plătiți cu 57.408 lei net/lună.

La ANRE sunt 310 angajați, la ASF 551 angajați, iar la ANCOM 659 angajați.

Niciunul dintre președinții celor trei autorități nu a publicat declarațiile de avere actualizate. Ultimele declarații de avere publicate sunt din iunie 2024 și prezintă situația din 2023.

George Niculescu a fost numit președintele ANRE în aprilie 2023, pentru un mandat de cinci ani.

Alexandru Petrescu a fost numit președinte al Autorității de Supraveghere Financiară în decembrie 2023, pentru un mandat de cinci ani.

Valeriu Ștefan Zgonea a fost numit președinte al ANCOM în mai 2023, pentru un mandat de șase ani.