Nicușor Dan a promulgat una dintre măsurile din pachetul doi al Guvernului Bolojan: „Un demers necesar”

Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea prin care se modifică activitatea ANRE, ASF și ANCOM, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Legea a trecut de CCR săptămâna trecută și este în acest moment singura măsură din pachetul doi care a ajuns la promulgare.

Odată promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial, legea începe să își producă efectele.

„Am promulgat astăzi Legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din pachetul doi de reforme asumate de Guvern. Actul normativ a trecut fără probleme de filtrul Curții Constituționale și prevede măsuri privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, astfel încât piața energiei, cea financiară și a telecomunicațiilor să funcționeze fără excese”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele spune că legea este „un demers necesar pentru a corecta dezechilibre majore acumulate în timp și pentru a gestiona cu mult mai multă atenție resursele publice. Într-o perioadă în care mulți români fac eforturi și sacrificii, statul trebuie să fie primul care dă exemplu de cumpătare”.

„Noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate și impun reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile. Astfel, aceste instituții vor continua să își îndeplinească misiunea de reglementare în mod eficient, dar într-un cadru coerent cu realitățile economice ale țării”, conform lui Nicușor Dan.

El precizează că instituțiile și autoritățile publice „trebuie să funcționeze în interesul cetățenilor și să se supună acelorași principii de echitate care guvernează întreaga societate. Este un pas înainte spre o administrație corectă și responsabilă”.

Prin această lege, salariile din ANRE, ASF și ANCOM, inclusiv ale conducerilor, au fost reduse cu 30%. În plus, legea reduce „cu 30% posturile suport și cu 10% pe cele de specialitate”, conform premierului Ilie Bolojan.

Judecătorii Curții Constituționale au respins miercuri contestațiile AUR, POT și S.O.S. împotriva legii privind reorganizarea ANCOM, ANRE și ASF și au amânat pentru 8 octombrie decizia privind celelalte patru legi adoptate de guvern prin asumarea răspunderii, inclusiv cea care modifică sisatemul de pensii ale magistraților.