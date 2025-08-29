Câți soldați ruși au fost uciși în războiul din Ucraina. O nouă estimare publicată de presa independentă rusă

Aproape 220.000 de soldați ruși au fost uciși în cei trei ani și jumătate de război, potrivit unui nou bilanț publicat de siteurile independente ruse Mediazona și Meduza.

Jurnaliștii au putut confirma 125.681 de decese până luna aceasta, pe baza unor surse deschise, precum necrologuri și reportaje media. Ei subliniază că este probabil ca această cifră să nu reflecte întregul amploare a pierderilor, întrucât nu toate decesele sunt cunoscute public.

Cele două publicații estimează că 219.000 de soldați ruși au fost uciși în război, pe baza propriei metodologii care utilizează atât cazurile confirmate, cât și registrul cazurilor de moștenire.

Folosind registrul, publicația a identificat un nou record al mortalității masculine în Rusia în noiembrie 2024, aproximativ 3.000 de persoane pe săptămână.

Jurnaliștii subliniază că nu pot confirma că pierderile de la sfârșitul anului 2024 au fost într-adevăr atât de mari, întrucât acuratețea calculelor începe să scadă din acel moment, posibil din cauza unei valuri de procese pentru declararea personalului militar dispărut sau decedat, care încă așteaptă o hotărâre judecătorească.

Armata ucraineană susține că, până în august, pierderile rusești depășesc un milion de morți, răniți și capturați, o cifră care corespunde în mare măsură cu estimările occidentale. Moscova nu dezvăluie cifrele privind pierderile sale.

Un studiu realizat în iunie de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale a estimat că 400.000 de soldați ucraineni au fost uciși sau răniți după izbucnirea războiului, un număr apropiat de cel furnizat de președintele Volodimir Zelenski în decembrie.

În ciuda pierderilor grele, Rusia a reușit să avanseze în regiunea Donetsk din estul Ucrainei, deoarece este capabilă să compenseze pierderile sale prin soldați contractuali noi. La rândul său, Kievul se confruntă cu o penurie din ce în ce mai gravă de forță de muncă, în special în rândul unităților de infanterie care apără linia frontului.

Zelenski a declarat în ianuarie că armata ucraineană are aproximativ 880.000 de soldați, în fața unei forțe de invazie ruse de 600.000 de soldați, deși Moscova deține avantajul numeric în anumite zone datorită concentrării forțelor.