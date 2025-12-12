Câți urși sunt în România: Ce arată analiza genetică a 24.000 de probe colectate de peste 800 de oameni

Ursoaică cu pui primește o bucată de pâine de la o persoană dintr-o mașină, pe Transfăgărășan, 22 iulie 2024. Inquam Photos / George Călin

Analizele genetice efectuate pe aproximativ 24.000 de probe colectate la nivel național indică faptul că populația de urs brun din România se situează, într-un scenariu conservator, între 10.657 și 12.787 de urși, a anunțat vineri Ministerul Mediului. „Harta României va fi împărțită în zone cu grad de risc, astfel că acolo unde sunt incidente mai multe între oameni și urși vor fi luate măsuri mult mai rapide de intervenție”, a precizat ministra mediului, Diana Buzoianu într-o conferință la Brașov.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a participat vineri, la Brașov, la conferința de prezentare a rezultatelor finale ale proiectului „Implementarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”, organizată la Universitatea Transilvania din Brașov.

„Studiul arată că avem cea mai mare diversitate a speciei de urși la nivel european. Astăzi vor fi prezentate zonele cu risc, de la zonele de protecție strictă la zonele cu intervenție, unde trebuie să aibă loc intervenția imediată. Pe fiecare dintre zonele respective studiu spune ce măsuri ar trebui să fie aprobate sau luate de urgență pentru a fi gestionată interacțiunea dintre urși și oameni”, a spus Diana Buzoianu.

Ministra a apreciat că trebuie să existe un echilibru astfel încât să fie protejați atât urșii cât și oamenii.

Peste 800 de persoane au lucrat în teren pentru prelevarea și analiza a 24.000 de probe genetice, a precizat aceasta.

Monitorizarea genetică a populației de urs brun vizează stabilirea periodică a mărimii populației, evaluarea diversității genetice, a structurii populaționale și a potențialului evolutiv al speciei, precum și implementarea unui plan de monitorizare genetică pe termen lung, cu metodologii standardizate și repetabile.

Pe baza acestor rezultate a fost realizată, în premieră, zonarea națională a managementului populației de urs brun, un instrument esențial pentru aplicarea unor măsuri diferențiate. Zonarea împarte teritoriul în patru categorii distincte: zone cheie pentru conservare, zone de management al conflictelor (zone de risc), zone de management durabil și zone marginale.

Clasificarea are la bază o analiză complexă care integrează date genetice, distribuția habitatelor, zonele agricole și turistice, apelurile la 112 și istoricul pagubelor produse de urși.

Proiectul include, totodată, măsuri concrete de prevenire a conflictelor om–urs, prin instalarea a peste 1.100 de sisteme electrice de protecție pentru animale domestice, culturi agricole și bunuri materiale.

Monitorizarea independentă arată că aceste sisteme reduc semnificativ riscul de atac atunci când sunt întreținute corespunzător, iar autoritățile au în vedere extinderea accesului la finanțare pentru astfel de măsuri preventive în zonele cu risc.

Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020, și din Fondul de Coeziune, prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027, având o valoare totală de 57,3 milioane lei.

Implementarea este realizată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de lider, în parteneriat cu Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”.

Cum vor fi amendați oamenii care hrănesc urșii pe Transfăgărășan

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luna trecută că vrea un parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI) privind monitorizarea video continuă a unor zone cu risc, precum Transfăgărășan, astfel încât pe baza probelor video să fie amendate automat persoanele care hrănesc urșii în libertate.

Guvernul a aprobat în data de 6 noiembrie o ordonanță de urgență care introduce noi reguli pentru împușcarea urșilor care pătrund în localități și amenință viața oamenilor, dar și amenzi mari cuprinse între 10.000 de lei și 30.000 de lei pentru cei care hrănesc urșii în libertate, o practică periculoasă și tot mai des întâlnită în unele zone turistice.