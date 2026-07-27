Căutări în noapte la marginea Buzăului după ce un trecător a anunțat la 112 un obiect luminos care a căzut din cer

Pompierii buzoieni au căutat ore întregi, în noaptea de duminică spre luni, pe un câmp între Buzău şi Maxenu, după ce un trecător a sunat la 112 să spună că a observat căzând un obiect luminos care a explodat, a anunțat ISU Buzău, citat de Agerpres.

Căutările au început în jurul orei 23:30. Pompierii de la ISU Buzău, alături de polițiști și jandarmi, au verificat terenul indicat de apelant pe o suprafaţă de teren de aproximativ nouă hectare.

Pentru că era întuneric, pompierii au folosit reflectoarele autospecialelor pentru a ilumina zona, potrivit Știri Buzău.

Deocamdată, în urma căutărilor, autoritățile au anunțat că nu a fost identificat vreun obiect care să corespundă sesizării.

„A fost un apel aseară din partea unui trecător care ar fi observat un obiect luminos ce ar fi căzut. La faţa locului au ajuns echipaje, dar nu s-a identificat nimic”, a declarat maior George Creţu din cadrul ISU Buzău, pentru Agerpres.

Instituţia Prefectului Buzău a anunțat este posibil ca obiectul luminos care a fost observat de trecător să fie un arc electric, ţinând cont că în zona respectivă există o reţea de înaltă tensiune.

„Căutările s-au efectuat pe o suprafaţă de nouă hectare azi-noapte şi nu s-a identificat nimic. Nu s-a găsit nimic, mă gândesc la un arc electric pentru că trece o reţea de înaltă tensiune pe acolo”, a declarat prefectul judeţului, Leonard Dimian.

Tot în județul Buzău, în apropierea localității Padina, pe 24 iulie, România a doborât, în premieră, o dronă care a pătruns în teritoriul său aerian. Alte două drone au fost doborâte de piloții români, în următoarele două zile, lângă Sfântul Gheorghe și în zona Sulina–Chilia.