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Actualitate

Cauza care a dus la suspendarea decolărilor în SUA și a dat peste cap traficul aerian. Primele explicații oficiale

Vladimir Ionescu
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Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a oferit sâmbătă după-amiază primele explicații oficiale despre problemele care au dus în cele din urmă la decizia drastică a guvernului SUA de a suspenda decolările la nivel național.

  • Duffy, care a reiterat că SUA au „un sistem de telecomunicații incredibil de vechi”, a spus că o firmă furnizoare de tehnologie făcea lucrările de mentenanță respective. Apoi a dat detalii.