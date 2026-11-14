Cauza care a dus la suspendarea decolărilor în SUA și a dat peste cap traficul aerian. Primele explicații oficiale

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a oferit sâmbătă după-amiază primele explicații oficiale despre problemele care au dus în cele din urmă la decizia drastică a guvernului SUA de a suspenda decolările la nivel național .

„Era un cablu atât de vechi încât era în curs de scoatere din uz, ceea ce înseamnă că linia urma să fie închisă. Așa că a trebuit să facem trecerea de la cuprul vechi”, a declarat Duffy, sâmbătă într-o conferință de presă la Departamentul Transporturilor, citat de CNN.

Conform oficialului american, routerul care era înlocuit a început să inunde alte sisteme de control al traficului aerian, ceea ce a creat probleme de comunicare cu avioanele, care au determinat guvernul să închidă spațiul aerian din motive de siguranță.

„Am avut peste 1.000 de încercări de conectare la fiecare patru-cinci secunde, iar ceea ce a făcut asta a fost să ne creeze probleme în comunicarea noastră cu avioanele și a provocat, de asemenea, unele perturbări ale fluxurilor noastre radar”, a explicat Duffy.

Când autoritățile au observat acest lucru, au inițiat oprirea la sol și au început să izoleze problema, iar spațiul aerian a fost redeschis în aceeași zi, a mai afirmat el, adăugând că siguranța călătorilor este „primordială”.

Sean Duffy. Credit: Aaron Schwartz / AFP / Profimedia



„Incompetență” sau defecțiune

Autoritățile încearcă acum să afle dacă problema a fost cauzată de „incompetență” sau de o piesă de echipament defectă, a precizat secretarul Transporturilor.

El a susținut că era vorba despre o lucrare „simplă”, care se desfășoară de decenii.

Sean Duffy i-a lăudat pe piloții și pe controlorii de trafic aerian care și-au îndeplinit sarcinile cât timp au fost suspendată decolările.

„Aveam 3.500 de aeronave în aer. Am avut o oprire la sol, iar ei au aterizat în siguranță toate aeronavele noastre, ceea ce a fost remarcabil”, a mai spus Duffy. „Dar vreau să le mulțumesc și însoțitorilor noștri de zbor, echipajelor noastre de la sol, autorităților noastre aeroportuare, s-au mobilizat cu toții ieri”, a continuat el.

Suspendarea decolărilor, cel mai lung eveniment de acest gen după restricțiile instituite la atentatele din 9 septembrie 2001, a dus la anularea a mii de zboruri și are efecte care s-ar putea face resimțite timp de câteva zile, potrivit secretarului Transporturilor.

O opinie similară a exprimat și Peter Goelz, analist pe probleme de aviație al CNN și fost director general al Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA, care a spus că există mai multe provocări pentru companiile aeriene în acest context, în care aeronavele nu se află unde ar trebui, iar echipajele și-au atins limitele timpului de serviciu.