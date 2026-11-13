Avioanele, oprite la sol în SUA. Ordin extrem de rar al autorităților americane la nivel național

Administrația Federală a Aviației (FAA) din SUA a dispus vineri o suspendare a tuturor decolărilor nivel național „din cauza unor circumstanțe extraordinare și din motive de siguranță”, după ce a raportat probleme de comunicații la centrele de control al traficului aerian, potrivit Reuters și CNBC.

Anunțul înseamnă că avioanele aflate în aer pot ateriza, însă cele aflate la sol nu pot decola.

Cu puțin timp înainte de anunț, FAA oprise traficul aerian la Chicago din cauza unor probleme la comunicațiile controlului de trafic.

„Toate zborurile de plecare trebuie să rămână oprit la sol până la noi ordine”, a declarat instituția, precizând că „tehnicienii FAA investighează problema” și că zborurile internaționale care sosesc vor fi gestionate de la caz la caz.

Astfel de momente sunt extrem de rare, notează CNBC. În ianuarie 2023, FAA a suspendat toate plecările interne timp de mai puțin de două ore, din cauza unor probleme la un sistem de alertare a piloților. Până atunci, traficul aerian nu mai fusese oprit la nivel național de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001.

Anul trecut, Congresul a aprobat 12,5 miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului de control al traficului aerian, iar FAA și Casa Albă au cerut Congresului încă 30,1 miliarde de dolari pentru a rezolva alte probleme.

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