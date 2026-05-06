Caz de corupție în justiție. Un procuror a fost condamnat la închisoare pentru că proteja afaceriști și primea mită mașini și vacanțe

Curtea de Apel Craiova a decis miercuri condamnarea la 6 ani de închisoare cu executare a procurorului Claudiu Negrilă din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt pentru luare de mită, favorizarea făptuitorului și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității, respectiv permiterea accesului unor persoane neautorizate la acestea. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Date din dosarul consultat de HotNews arată că procurorul Negrilă avea relații strânse de prietenie cu oameni de afaceri apropiați de fostul ministru PSD Darius Vâlcov și instrumenta dosarele în care aceștia erau cercetați deși se afla în incompatibilitate. Dariuv Vâlcov se află în prezent după gratii după ce a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru fapte de corupție.

Dosarele în care erau vizați prietenii procurorului Negrilă se finalizau cu clasare sau erau ținute la dosar până când se prescriau, potrivit documentelor din dosarul judecat la Curtea de Apel Craiova.

Ancheta penală a mai descoperit că procurorul Negrilă a scos din parchet copia integrală a unui dosar penal și a livrat-o fiicei sale pentru a ajuta cu informații un prieten al acesteia.

În instanță, magistratul a negat acuzațiile, declarând că este procuror de peste 30 de ani și cunoaște 60-70% din cetăţenii oraşului Slatina, iar dacă ar fi formulat cereri de abținere „ar fi însemnat să nu mai dea soluţii în niciun dosar”.

În prezent, procurorul Claudiu Negrilă este suspendat din activitate, au precizat, pentru HotNews, oficialii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt.

Procurorul a condus în trecut DIICOT Olt

Claudiu Negrilă este unul dintre cei mai longevivi procurori din județul Olt, în trecut ocupând și funcția de șef al DIICOT Olt. A fost pus sub acuzare pentru fapte de corupție în 2024, când Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a dispus trimiterea acestuia în judecată pentru luare de mită în formă continuată (cinci fapte), patru infracțiuni de favorizarea făptuitorului și două infracțiuni de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, respectiv permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Alături de el au fost trimiși în judecată și doi afaceriști din Craiova, Dorina și Cristinel Ilie, socrii unui fin al procurorului Negrilă, potrivit datelor din dosar. Cei doi soți au fost trimiși în judecată pentru dare de mită.

Miercuri, Curtea de Apel Craiova i-a găsit vinovați pe toți cei trei inculpați. Instanța a dispus condamnarea procurorului Negrilă la 6 ani de închisoare cu executare și interzicerea dreptului de a mai ocupa funcția de magistrat timp de 2 ani, potrivit minutei publicate pe portalul instanței.

Soții Ilie au fost condamnați la câte doi ani de închisoare cu suspendare. Numele lor nu au fost făcute publice pe portal, aceștia solicitând instanței să fie anonimizate. Cu toate acestea, numele celor doi afaceriști au fost făcute publice în dosar la momentul judecării măsurilor preventive.

Decizia Curții de Apel Craiova nu este definitivă, putând fi contestată de părțile din dosar în termen de 10 zile de la comunicare.

Vacanță și mașini de la socrii finului pe care îi ancheta

Claudiu Negrilă este acuzat că ani la rând a blătuit dosarele pe care le investiga și că nu își anunța superiorii atunci când îi erau repartizate dosare în care erau cercetate persoane din cercul său de prieteni. S-a întâmplat astfel, acuză Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, și în cazul afaceriștilor Ilie, în cazul cărora a dispus soluția de clasare la nicio lună după ce i-a fost repartizat.

„În perioada 22.10.2021 – 24.11.2021, în calitate de procuror, a instrumentat şi soluţionat prin clasare, contrar probelor administrate, dosarul (…) Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt în care era cercetat prietenul său, omul de afaceri Ilie Cristinel şi soţia acestuia Ilie Dorina (socrii finului său-n.r.) deşi se afla în stare de incompatibilitate, potrivit art.67 al.l rap. la art.64 lit.f C.p.p., existând o suspiciune rezonabilă că imparțialitatea sa este afectată, datorită relaţiei de prietenie cu persoana cercetată”, au reținut procurorii PCA Craiova în rechizitoriu.

Magistratul avea o relație de prietenie strânsă cu familia Ilie, petrecând vacanțe împreună potrivit datelor din dosar.

Procurorul Negrilă este acuzat că începând cu luna octombrie 2021, când a preluat dosarul care îi viza pe soții Ilie, a început să primească de la aceștia diverse bunuri: două autoturisme- un Volkswagen Touareg pentru el și un Mercedes Benz pentru fiica lui, pe care le-au folosit gratuit în perioada 2021-2024- precum și bilete de avion pentru procuror și iubita acestuia destinate unei vacanțe în Malaga, pe care cei doi au petrecut-o împreună cu soții Ilie. Aceștia din urmă au plătit inclusiv ratele Casco pentru mașina pe care au oferit-o fiicei procurorului.

Procurorul Negrilă a clasat dosarul în care erau cercetați pentru infracțiuni economice soții Ilie. ANAF a contestat decizia iar Tribunalul Olt a admis plângerea și a dispus reluarea anchetei.

Procurorul și prietenii pe care îi ancheta: „se vedeau, mâncau împreună, fiind practic o familie”

Claudiu Negrilă a negat acuzațiile din dosar. A susținut că a aflat abia la finalul cercetărilor că cei din dosar sunt prietenii săi și că bunurile primite nu au avut nicio legătură cu soluția din dosar. În privința biletelor de avion a declarat că a achitat contravaloarea soților Ilie imediat ce au ajuns în Malaga.

„Inculpatul a arătat că avea foarte multe dosare în lucru şi nu ştia pe cine vizau, că despre dosarul soţilor Ilie a aflat foarte târziu şi nu ştia că instanţa infirmase soluţia, crede că a aflat acest lucru cu ocazia percheziţiei, că nu s-a abţinut în dosarul soţilor Ilie deoarece este procuror de peste 30 de ani în Slatina, cunoscând 60-70% din cetăţenii oraşului Slatina şi ar însemna să nu mai dea soluţii în niciun dosar”, se arată în hotărârea pronunțată miercuri de CA Craiova.

La rândul lor, soții Ilie au negat acuzațiile. Omul de afaceri, reține Curtea, a susținut că se cunoaște cu procurorul Negrilă de 40 de ani, că „se vedeau, mâncau împreună, că fiica inculpatului Negrilă este precum copilul său, fiind practic o familie”. Afaceristul a susținut că nu a apelat niciodată la prietenul procuror pentru a-l ajuta cu ceva. Același lucru l-a susținut în instanță și soția sa.

Probele din dosar, arată judecătorul, infirmă declarațiile celor trei inculpați, aceștia fiind dați de gol de conversațiile purtate pe WhatsApp.

„Materialul probator conturează existenţa unei înţelegeri infracţionale reciproc avantajoase intervenite între soţii Ilie, pe de o parte, şi inculpatul Negrilă Constantin Claudiu, pe de altă parte, în sensul că soţii Ilie beneficiau de protecţie, din punct de vedere al legii penale, oferite de inculpatul Negrilă în calitatea acestuia de procuror, în schimbul unor beneficii materiale asigurate inculpatului Negrilă Constantin Ilie”, a reținut judecătorul CA Craiova în hotărârea de condamnare.

A clasat dosarul care viza un afacerist din sfera lui Darius Vâlcov

Un alt afacerist care a beneficiat de protecția procurorului Negrilă a fost Mircea Ungureanu, zis Pisicu, un apropiat al fostului ministru PSD, Darius Vâlcov, potrivit presei locale. Între cei doi, acuză PCA Craiova, exista o relație de prietenie de notorietate. Ungureanu s-a ales cu porecla Pisicu, datorită ablității sale de a scăpa de problemele cu legea, potrivit publicației Money.

Omul de afaceri Mircea Ungureanua fost trimis în judecată de DNA, în 2022, pentru că a mituit un primar PSD din Olt în schimbul obținerii unor contracte, iar la finalul anchetei procurorii anticorupție au disjuns o parte din dosar către PT Olt pentru infracțiunile de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, care nu erau de competența DNA.

La PT Olt dosarul a ajuns la procurorul Negrilă. Magistratul nu s-a abținut, deși „exista suspiciunea rezonabilă că imparţialitatea sa este afectată, prin prisma relației de prietenie cu persoana cercetată”, a arătat pachetul în rechizitoriu.

La finalul cercetărilor, procurorul Negrilă a dispus clasarea dosarului care îl viza pe omul de afaceri Pisicu. Soluția a fost infirmată de prim procurorul PT Olt, care a apreciat că probele administrate nu susțineau soluția de clasare.

În instanță, procurorul Negrilă a negat că ar fi prieten cu afaceristul Ungureanu, susținând că erau „simple cunoştinţe care s-au mai întâlnit ocazional la diverse evenimente”.

A fost contrazis de conversațiile pe care cei doi le purtau pe WhatsApp, descoperite de anchetatori cu ocazia perchezițiilor informatice.

A ținut la sertar doi ani un dosar în care era vizat un alt prieten afacerist

Procurorul Claudiu Negrilă este acuzat că ar fi avut o conduită contrară normelor profesionale și în cazul afaceristului Constantin Cristian Tomescu, un alt apropiat al fostului ministru Darius Vâlcov. De altfel, Tomescu s-a aflat printre inculpații trimiși în judecată de DNA în dosarul Vâlcov.

În dosarul deschis la PT Olt în 2022, Tomescu și firmele sale erau cercetate pentru spălare de bani şi evaziune fiscală, potrivit datelor din dosarul soluționat de CA Craiova.

Dosarul a fost repartizat procurorului Negrilă care a solicitat „trecerea cauzei la urmărire penală proprie tocmai complexitatea cauzei şi pentru soluţionarea cu celeritate a acesteia, în vederea asigurării unui management mai eficient al dosarului”, arată datele din dosar.

Cu toate acestea timp de doi ani, singura activitate desfășurată în dosar de către procurorul Negrilă a fost să trimită o adresă la primărie prin care se solicita să se comunice bunurile mobile şi imobile deţinute de persoanele fizice şi juridice cercetate în cauză”.

În 2024, cu puțin timp înainte de a fi pus sub acuzare pentru fapte de corupție, procurorul Claudiu Negrilă a formulat cerere de abținere în dosar, invocând că „a observat că sesizarea de la Oficiul Naţional de Spălare a Banilor privea pe unele persoane pe care le cunoaştea din vedere”.

La audierile din dosarul în care a fost pus sub acuzare, Negrilă a negat și prietenia cu afaceristul Negrescu. Discuțiile dintre cei doi, descoperite de anchetatori în telefoane la percheziții, aratau relația apropiată a acestora, magistratul folosind un limbaj vulgar din dialogul purtat cu omul de afaceri.

Rummy pe bani cu un fost condamnat, dosarul ținut la sertar până la prescriere

Un alt prieten al procurorului Negrilă, favorizat de către acesta, arată Curtea, a fost Cătălin Dobrin Sîrghi, zis Pușcărie. Bărbatul care are la activ o condamnare pentru trafic de influență avea o prietenie strânsă cu procurorul. Cei doi au fost monitorizați de ofițerii de la Operațiuni Speciale și surprinși în timp ce jucau rummy pe bani, arată datele din dosar.

În 2022, DIICOT Olt a declinat către PT Olt un dosar în care Pușcărie era acuzat că ar fi folosit cardul unei persoane pentru a sustrage bani din cont. Bărbatul, arată datele din dosar, a fost surprins și de camerele de supraveghere ale unui magazin în timp ce folosea cardul păgubitului.

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, dosarul a ajuns la procurorul Negrilă, iar timp de doi ani acesta nu a făcut nimic, arată datele din dosar.

„Începând cu data de 23.05.2022, când i s-a repartizat dosarul în vederea supravegherii urmăririi penale şi până la data de 12.03.2024, moment la care a fost ridicat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova (adică o perioadă de circa 22 de luni, adică aproape 2 ani), dosarul – în care vizat de activitatea de cercetare penală era numitul Sîrghi Cătălin Dobrin zis Puşcărie, prietenul procurorului Negrilă Constantin Claudiu – a fost lăsat în nelucrare de procurorul Negrilă Constantin Claudiu cu toate că acesta ştia că autorul faptei fusese identificat deja în persoana prietenului său, pentru infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic împlinindu-se termenul de prescripţie a răspunderii penale în octombrie 2024”, se arată în hotărârea Curții de Apel Craiova de miercuri.

La audieri, procurorul a susținut că nu știa că prietenul său, Pușcărie, este vizat de cercetările din dosarul pe care îl avea în lucru. Doi polițiști au susținut contrariul, declarând că i-au spus procurorului numele celui vizat de anchetă.

Datele din dosar arată că procurorul nu doar că juca rummy pe bani cu fostul condamnat și alți prieteni, dar îl folosea și pe post de șofer.

A scos un dosar din parchet și i l-a oferit fiicei pentru a ajuta un prieten

Procurorul Negrilă a fost găsit vinovat și pentru folosirea de date din dosarele penale. El a pus la dispoziția fiicei sale un întreg dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, pe care l-a scos din parchet, după ce l-a copiat „cap -coadă”.

Datele din dosar au fost folosite de un prieten de-al fiicei care avea un proces civil pe rolul Judecătoriei Slatina și era nemulțumit de raportul unui expert.

Claudiu Negrilă a negat în instanță că a scos dosarul din parchet însă și de această dată probele l-au contrazis. Grefierul de la PJ Slatina a declarat că procurorul Negrilă i-a solicitat să îi ducă respectivul dosar pe motiv că se înregistrase o plângere împotriva soluției.

În realitate nu se înregistrase nicio plângere, spune instanța. Mai mult, procurorul Negrilă a fost interceptat în timp ce îi cere unui bărbat să îi xeroxeze respectivul dosar.

„Îmi faci copie după dosarul ăsta..la xerox.. Îl desfaci frumos şi îl legi la loc!…cap coadă!”, i-a transmis procurorul, potrivit interceptării depuse la dosar.

Negrilă a fost interceptat și în timp ce îi cere fiicei sale să fie atentă cu dosarul.

„Să nu-l dai în altă parte, decât se uită pe el, atât!” , „Da să nu-l arăte la altcineva, că nu e voie!” , „Eu i-l fac cu totul, deci tot cap-coadă! Sunt nişte expertize făcute şi toate ăstea… Eu te-anunţ pe tine când am totul gata şi toate ăstea, îl bag la plic şi să vină la parchet, ştii?” , „Da să nu facă copie pe undeva că după aceea nu e bine! Înţelegi?”, i-a transmis procurorul fiicei sale,

„Superr, mulţumesc!”, i-a răspuns aceasta.

La câteva zile, fiica procurorului Negrilă îi transmite că nu poate ajunge la parchet.

,,Auzi, chiar, poţi să trimiţi la mami dosarul pentru (…), te rog?”, făcând trimitere la dosarul xerocopiat.

Tatăl se conformează și o anunță: ,,Am trimis”.

Cum justifică instanța condamnarea procurorului

În motivarea deciziei de condamnare, Curtea de Apel Craiova arată faptele procurorului Claudiu Negrilă „prezintă un grad de pericol social semnificativ şi au fost comise într-un context agravant raportat la calitatea de magistrat-procuror a acestuia”.

„Admiţând ca plauzibilă susţinerea inculpatului conform căreia ar fi aflat doar la finalizarea urmăririi penale numele persoanelor cercetate (cu toate că probatoriul infirmă respectiva susţinere), instanţa apreciază că un element minimal de bună-credinţă în instrumentarea cauzei l-ar fi constituit din partea Negrilă Constantin Claudiu, formularea de către acesta a unei declaraţii de abţinere la finalul urmăririi penale din moment ce aflase numele persoanelor cercetate, lucru pe care însă inculpatul nu l-a făcut”, a conchis judecătorul în motivarea condamnării.

Suspendat din activitate

Contactați de HotNews, oficialii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt au precizat că procurorul Claudiu Negrilă a fost suspendat din funcție după ce dosarul a trecut de cameră preliminară.

Pe lângă dosarul de corupție, procurorul Negrilă a mai fost trimis în judecată într-un alt dosar, în decembrie 2024, după ce a fost surprins în trafic sub influența băuturilor alcoolice. Dosarul se judecă tot la Curtea de Apel Craiova, având termen pe 7 mai.