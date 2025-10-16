Caz de femicid în Brașov: O tânără a fost ucisă de iubitul recidivist. Bărbatul a fost arestat

O femeie de 30 de ani din localitatea Vulcan, județul Brașov, a fost ucisă cu cuțitul de iubitul ei. În trecut, bărbatul a mai fost condamnat pentru tentativă de omor şi pentru alte infracţiuni comise cu violenţă, potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.

Femeia a fost ucisă, în noaptea de marţi spre miercuri, principalul suspect fiind chiar partenerul acesteia, un bărbat de 40 de ani. Arma crimei a fost găsită lângă cadavrul femeii.

„Din cercetările efectuate până în prezent de procuror, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Braşov – Serviciul de investigaţii criminale, a rezultat că în noaptea de 14/15 octombrie 2025, inculpatul, în vârstă de 40 de ani, a suprimat viaţa concubinei sale, în vârstă de 30 de ani, cu un cuţit găsit la faţa locului, în locuinţa comună din localitatea Vulcan”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, citat de News.ro.

Potrivit sursei citate, bărbatul este recidivist. În 2005, el a fost condamnat pentru tentativă de omor calificat, dar şi pentru alte infracţiuni cu violenţă şi contra patrimoniului, precum tâlhării şi furturi calificate.

Ultima oară a fost eliberat din penitenciar după ce a executat o condamnare pentru furt calificat.

Bărbatul a fost reținut la scurt timp după crimă, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru violenţă în familie în forma omorului calificat.

Zeci de cazuri de femicid în România de la începutul anului

De la începutul anului, în România peste 40 de femei au fost ucise, fie de partenerii lor de la acea vreme, fie de foști parteneri.

Pe 30 septembrie, Parlamentul a adoptat Declaraţia „România fără violenţa domestică” prin care „solicită instituţiilor competente – preşedintelui României, Guvernului, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Poliţiei Române, Ministerului Public şi instanţelor judecătoreşti – să asigure aplicarea fermă şi consecventă a legislaţiei privind combaterea violenţei domestice, protejarea victimelor şi sancţionarea agresorilor”.

În luna iunie, mii de persoane au protestat în fața Guvernului pentru a cere autorităților măsuri ferme pentru a preveni violența de gen. „Ne-am săturat de vorbe goale”, „Peste tot poliție, nicăieri justiție”, „Indiferența hrănește violența” și „Sute de femei sunt moarte, asta nu este dreptate” – au fost unele dintre mesajele lor.