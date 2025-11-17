Caz șocant în Galați: Un cuplu a violat un bebeluș de 3 luni și o fetiță de aproape 2 ani și a postat imaginile pe TikTok

Un bărbat de 48 de ani şi o femeie de 22 de ani au fost arestaţi preventiv, fiind acuzați că au violat doi copii mici, anunță Poliția Română. Cei doi sunt concubini, iar victimele, un bebeluş de 3 luni şi o fetiţă de 1 an şi 7 luni, sunt copiii femeii, care a filmat scenele și le-a distribuit pe TikTok, potrivit site-ului local De Brăila.

Cazul a avut loc pe 7 noiembrie 2025, la locuința celor doi. Potrivit De Brăila, care citează surse judiciare, autoritățile române au fost sesizate despre acest caz de platforma TikTok.

„Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, la data de 7 noiembrie 2025, bărbatul, acționând în scopul producerii de materiale pornografice, ar fi întreținut acte de natură sexuală cu două victime minore, context în care femeia cercetată ar fi realizat înregistrări de tip video, folosind un telefon mobil. Ulterior, persoanele în cauză ar fi editat materialele pornografice cu minori (prin suprapunerea unui fundal sonor) și le-ar fi distribuit pe o rețea de socializare”, a transmis Poliția Română.

Polițiștii au făcut, pe 13 noiembrie, percheziții la locuința acestora din Galați, unde au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor.

Copiii, plasați de urgență la un asistent maternal

Cei doi copilași abuzaţi au fost preluaţi de autorităţi şi plasaţi în regim de urgenţă la un asistent maternal profesionist, în vreme ce bărbatul și femeie au fost arestați preventiv, la data de 14 noiembrie.

„La data de 13 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Brăila au dispus reținerea celor două persoane (bărbatul de 48 de ani și femeia de 22 de ani), cercetate pentru infracțiunile de viol săvârșit asupra unui minor, complicitate la viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă. La data de 14 noiembrie 2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a dispus arestarea preventivă a persoanelor reținute pentru 30 de zile”, a transmis Poliția Română.



