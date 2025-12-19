Caz șocant în Germania: Un îngrijitor de școală și-a drogat, violat și filmat soția inconștientă timp de ani de zile

Un bărbat german a fost condamnat la 8 ani de închisoare după ce și-a drogat, violat și filmat soția timp de ani de zile, într-un caz care a fost comparat cu procesul lui Dominique Pelicot din Franța., relatează CNN.

Bărbatul, în vârstă de 61 de ani, îngrijitor într-o școală, a fost găsit vinovat că și-a abuzat soția în locuința lor, a filmat agresiunile și le-a distribuit online fără ca victima să știe.

El a fost condamnat vineri la 8 ani și 6 luni de închisoare în urma unui proces la un tribunal din Aachen, vestul Germaniei. Decizia nu este definitivă. Curtea a declarat că poate fi depusă o contestație împotriva sentinței în termen de o săptămână.

Verdictul vine exact la un an după ce francezul Pelicot, care a invitat zeci de necunoscuți de pe un chat online, timp de aproape 10 ani, pentru a-i viola și agresa fosta soție, pe Gisèle, a fost găsit vinovat de viol. În acel caz, alți 49 de bărbați au fost găsiți vinovați de viol sau agresiune sexuală.

Cazul împotriva lui Dominique Pélicot, în vârstă de 72 de ani, a îngrozit Franţa după ce faptele au ieşit la iveală absolut din întâmplare, în 2020, când acesta a fost surprins filmând pe sub fustele femeilor într-un supermarket din oraşul Carpentras. Bărbatul a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.