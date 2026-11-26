Doi oameni de afaceri din Baia Mare și o femeie au fost arestați preventiv, miercuri, fiind acuzați că au șantajat, sechestrat și chiar au încercat să agreseze sexual un important membru al administrației locale din municipiu, anunță DIICOT.

Cazul s-a înregistrat în luna septembrie, dar a fost făcut public joi de procurorii antimafie, fără a fi indicată identitatea celor implicați, după arestarea agresorilor.

Victima celor doi afaceriști este chiar primarul municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Ioan Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare. Sursa: contul de Facebook

Controale la firmele agresorilor

Potrivit surselor, agresorii sunt frații Raul și Răzvan Kis, din Baia Mare, care dețin mai multe societăți prin intermediul cărora desfășoară afaceri în domeniul Horeca și construcții.

„În cursul anului 2026, inculpații au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul constrângerii unor persoane cu putere decizională și influență, să îndeplinească mai multe cerințe în folosul lor”, scriu procurorii DIICOT în comunicat.

Cei doi frați voiau să se răzbune pe primar după ce firmele lor au fost amendate pentru mai multe deficiențe și li s-a oprit temporar activitatea de Primărie. „Au considerat că situația a fost generată de către acțiunile persoanei vătămate în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu și în contextul apartenenței politice”, a transmis DIICOT.

O femeie l-a chemat la București

Pentru a-și duce la îndeplinire planul de răzbunare, frații Kis, au apelat la o femeie care să-l atragă pe politician într-o capcană. Femeia l-a chemat în apartamentul ei din București.

În noaptea de 28/29 septembrie 2026, victima a ajuns la adresa din București, unde, cei doi afaceriști, purtând cagule l-au imobilizat pe politician și l-au amenințat cu un cuțit și cu un aparat cu electroșocuri, iar pentru a-l împiedica să ceară ajutor i-au introdus în gură un obiect de tip căluș, spun anchetatorii.

„Pentru a umili persoana vătămată, i-au secționat în parte hainele și au încercat să o agreseze sexual, activitatea fiind întreruptă în momentul în care aceștia au auzit zgomote la ușa apartamentului”, se mai arată în comunicatul DIICOT.

Filmat în ipostaze umilitoare

Cei doi afaceriști, mai spun procurorii, l-au obligat pe politician să prizeze cocaină, pe care femeia, folosită complice, o achiziționase special pentru acest scop.

Întreaga scenă, în care politicianul se afla în ipostaze degradante și consuma droguri de mare risc, fost înregistrată de agresori, pentru a crea un film pretabil a fi folosit pentru șantajarea acesteia.

„Prin aceste manopere cei doi afaceriști au constrâns victima „să faciliteze înscrierea unuia dintre ei (bărbat, 34 de ani) într-un partid politic și să-i ceară unui jurnalist să elimine mai multe înregistrări de pe conturile sale de socializare, în care acesta discredita familia celor doi inculpați și afacerile lor, fapt acceptat și realizat de către victimă în perioada următoare”

Pe parcursul perchezițiilor efectuate au fost găsite și ridicate călușul folosit pentru aducerea la tăcere a persoanei vătămate, un aparat cu electroșocuri, o cheie de cătușe, precum și alte mijloace de probă.



