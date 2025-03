Un preot ortodox rus a fost condamnat la 14 zile de detenție din cauza unei fotografii din 2014 în care apare cu un steag ucrainean în mână, potrivit relatărilor proprii ale clericului și informațiilor din presa rusă citate de Reuters.

Preotul Nikolai Savcenko a scris pe rețelele sociale că poliția a venit la biserica sa pentru a-l aresta. Un tribunal l-a condamnat sub acuzația de afișare a unui simbol extremist, conform declarațiilor lui Savcenko și documentelor judiciare citate de presa rusă.

Today, during the Sunday service at St. Peter's church in St. Petersburg, the parish priest, Father Nikolai Savchenko, was arrested by police for a social media post featuring this photo with the Ukrainian flag and a quote from the Bible: “Thus saith the Lord, Ye shall not go up,… pic.twitter.com/L5SgQOklEP