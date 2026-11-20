Primele cercetări făcute de Poliția Rutieră indică faptul că vina este împărțită între șoferul autovehicului și tânăra de 17 ani care nu s-a asigurat când a vrut să treacă strada, a explicat pentru HotNews comisarul șef de poliție Costea Claudiu, de la Brigada Rutieră. Ancheta este încă în desfășurare.

Șoferul autospecialei de gunoi, angajat al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, a spus că nu a văzut că a lovit pe cineva. El a continuat să meargă după ce a lovit-o pe tânăra de 17 ani, pe o alee care duce către şoseaua Mihai Bravu. Tânăra a fost găsită apoi pe partea carosabilă, moartă.

„Mi-au spus să mă parchez, că o să vină cineva şi o să se uite la maşină. Mai multe, nu. Am întrebat pe domnii poliţişti, tot la fel, mi-au zis să aştept să facă nişte probe. Nu ştiu ce să vă spun. Aş fi dat peste cineva. Nimic mai mult. Chiar nu ştiu ce să vă spun. Şi eu am rămas şocat, că nu… Nu ştiu!”, a declarat şoferul maşinii de gunoi, potrivit Observator.

Șoferului autovehicului i-a fost reținut permisul de conducere și i-a fost eliberată o dovadă fără drept de circulație, a explicat pentru HotNews comisarul șef de poliție Costea Claudiu, de la Brigada Rutieră.

„De asemenea, a fost reținut certificatul de înmatriculare al mașinii deoarece prezenta deficiențe majore la sistemul de direcție”, a mai spus oficialul pentru HotNews.

Șoferul a fost testat la scurt timp după accident – „Rezultatele indicate fiind 0 pentru alcool și negativ pentru consumul de substanțe psihoactive”, a mai spus oficialul.

În acest caz a fost deschis „un dosar de cercetare penală pentru două fapte, in rem – pentru uciderea din culpă și părăsirea locului accidentului”.