Cazul fetiției de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică. Ministrul Sănătății: „Din datele preliminare, autorizațiile nu sunt emise corespunzător”

Fetița de 2 ani care a murit joi la clinica stomatologică din centrul Bucureștiului a fost tratată într-un al doilea sediu al clinicii, vizavi de clădirea principală, iar cabinetul de anestezie nu „respectă normativul și legislația în vigoare”, susține ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

El a spus că acestea sunt date preliminare în urma constrolului declanșat vineri la clinică de către Insepecția Sanitară de Stat.

Alexandru Rogobete, a spus că, deși nu are un raport final, „din ce știu de la echipa mea de la fața locului, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare cu privire la funcționarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, care face anestezie generală în afara spitalului”, conform imaginilor Digi24:

„Lucrurile, din nou nu stau foarte bine, în sensul în care autorizațiile nu sunt emise corespunzător. Sigur, nu am încă un raport final, dar din ce știu de la echipa mea care se află la fața locului, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare cu privire la funcționarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, mă rog, anestezie generală în afara spitalului.

Revin sau ajungem din nou la aceeași problemă pe care am avut-o și pe care am spus-o acum câteva săptămâni în conferința de presă – avem avize emise ilegal, clinici private care funcționează în afara legii, protocoale care nu sunt respectate și la finalul zilei mor oameni”, a declarat ministrul Sănătății.

Întrebat ce crede că s-a întâmplat la clinică, ministrul Sănătății a susținut că probabil „nu s-au respectat normativele și protocoalele”, dar nu poate evalua calitatea actului medical.

„Va începe și o anchetă a Colegiului Medicilor din România care ne va explica dacă discutăm de malpraxis sau nu, iar examenul medico-legal ne va arăta exact cauza decesului. Din punct de vedere administrativ avem încă o clinică care funcționează necorespunzător, improvizat și care nu respectă normativele. Prea mulți ani au funcționat fiecare din aceste clinici cum a vrut, fără să fie controlate”, a mai transmis ministrul.

Rogobete: „Închideți voi, să nu vin eu să le închid”

El susține că a desfășurat cel mai mare control din ultimii 20, în care toate Direcțiile de Sănătate Publică și Inspecția Sanitară de Stat verifică toate clinicile private în care există cel puțin o sală de operație. Până acum au fost închise peste 20 de clinici private și sancționate alte 30.

„O să spun ceva ce poate părea deplasat: mă uit la cei care au aceste clinici private la colțul blocului, mare lor majoritate, improvizate, – închideți voi clinicile dacă știți că nu funcționează în legalitate, să nu vin eu să le închid. Este un ultim apel pe care îl fac cu responsabilitate către toți cei care știți că funcționați în ilegalitate”, a mai transmis ministrul.

Rogobete a spus că se așteaptă ca raportul Corpului de Control să fie gata luni, dar „cel mai probabil această clinică va fi închisă”.

Ce spun părinții

Părinții fetiței de doi ani care a murit acuză că nu au fost anunțați imediat de tragedie. De cealaltă parte, clinica a spus: „Suntem șocați și devastați, am făcut 1.700 de sedări cu aceeași echipă dedicată și calificată, fără niciun incident anterior”.

„Deci ea a intrat la 17:06, şi la 17:30 ea a intrat în stop. Pe mine m-au anunţat după o oră că a intrat în stop şi după o oră jumătate a venit ambulanţa. Le-a fost frică şi e normal, înţeleg, au încercat ei s-o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, poate dacă… Nu ştiu…”, a declarat mama fetiţei, potrivit Observator News.

Și tatăl copilului susține același lucru. „Copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-au anunțat abia după o oră și ceva”,a spus el joi seară, într-o discuție cu presa preluată de mai multe televiziuni.

Clinica spune că fetița a mai trecut printr-o procedură similară și în ianuarie, cu aceeași echipă: „Suntem devastați”

Reprezentanții clinicii stomatologice spun, într-un comunicat de presă citat de Agerpres, că fetița a mai trecut printr-o procedură similară, cu sedare profundă, în 27 ianuarie 2025, realizată în cadrul aceleiași clinici de aceeași echipă medicală, medic anestezist și medic stomatolog, procedură care s-a încheiat „fără complicații și cu o recuperare completă”.

„Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuate unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil”, a transmis clinica stomatologică.

„În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă dedicată și calificată, fără niciun incident anterior, punând mereu pe primul loc siguranța și confortul pacienților noștri, în special al celor mici”, au mai arătat reprezentanții clinicii în comunicatul transmis presei și citat de Agerpres.

Dosarul în care este investigată moartea fetiţei de doi ani a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.