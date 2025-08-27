Cazul Nordis. DIICOT a pus din nou sechestru pe apartamentele și terenurile Nordis

Procurorii DIICOT au reinstituit sechestrul pe toate apartamentele și terenurile deținute de firmele Nordis și Management și Nordis Mamaia, după ce au mai fost depuse peste 200 de plângeri penale, scrie G4Media.

Procurorul de caz a extins urmărirea penală față de Nordis Management și Nordis Mamaia pentru 231 de noi plângeri penale, cu un prejudiciu nou şi suplimentar de 28,5 milioane de euro, conform G4Media.

Săptămâna trecută, judecătoarea Florina Rizescu de la Curtea de Apel București a ridicat sechestre de aproape 90 de milioane de euro instituite de procuror asupra bunurilor imobile (hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri, locuri de parcare), asupra conturilor și acțiunilor deținute de patronii Nordis, Vladimir Ciorbă, Florin Alexandru Poștoacă, directoarea juridică Camelia Bîndiu și compania mamă a grupului, Nordis Management.

Curtea de Apel București a decis luni, 25 august, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fondatorilor Nordis – frații Gheorghe Emanuel Poștoacă, Nicolae Adrian Poștoacă și Florin Alexandru. Aceeași instanță a decis săptămâna trecută revocarea controlului judiciar și în cazul lui Vladimir Ciorbă.

Cazul Nordis

Pe 7 octombrie 2024, Recorder a publicat o investigație intitulată „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”.

Jurnaliștii au arătat că, deși în firma controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă, soțul deputatei PSD Laura Vicol-Ciorbă, au intrat milioane de euro, majoritatea investițiilor promise nu au fost realizate. Iar în singura clădire ridicată, un hotel din Mamaia, existau „indicii solide” că apartamentele au fost vândute de mai multe ori, către mai multe persoane.

Pe 10 octombrie, Laura Vicol a demisionat din PSD, la trei zile după ce și-a dat demisia și de la șefia comisiei juridice a Camerei Deputaților.

Pe 18 noiembrie, G4Media a arătat cum candidatul la prezidențiale Marcel Ciolacu și alți lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, au zburat cu un avion privat închiriat de la același grup Nordis, împreună cu soții Vicol-Ciorbă.

Pe 3 februarie, DIICOT a descins la 70 de adrese în dosarul Nordis, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. La finalul audierilor, procurorii au reținut 11 persoane, printre care și Laura Vicol. Aceștia au fost apoi arestați preventiv de Curtea de Apel București.

Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă au fost arestaţi preventiv în 5 februarie, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti.

Judecătoarea de la Curtea de Apel București a motivat decizia de arestare a preventivă a soților Vicol-Ciorbă în dosarul Nordis prin faptul că fosta șefă a Camerei Deputaților a avut acces la date confidențiale din anchetă și putea compromite investigația. De asemenea, Vicol a ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil.

Acuzați că au deplapidat zeci de milioane de euro

Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă sunt acuzaţi că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis şi au cheltuit banii pe vacanţe, călătorii cu avioane private, achiziţii de bunuri şi maşini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienţii păgubiţi, care au plătit pentru apartamente pe care nu le-au primit niciodată.

Omul de afaceri Vladimir Ciorbă şi soţia sa, Laura Vicol au fost puși în libertate pe 14 februarie, conform deciziei luate de instanța supremă, care le-a admis contestaţiile. Magistrații au decis atunci ca Vladimir Ciorbă să fie plasat sub control judiciar (măsură ridicată între timp), în timp ce fosta deputată PSD va fi cercetată în libertate.