Cazul secretarului de stat în ministerul Economiei reținut de DNA. Cariera și averea lui Flavius Nedelcea, acuzat de abuz în serviciu

Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru 24 de ore, vineri, într-un dosar în care este acuzat de comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, în formă continuată.

Potrivit procurorilor, la instigarea lui Flavius Nedelcea, șeful ANPC a dispus mutarea temporară a șefei Protecției Consumatorului din Caraș-Severin „în cu totul alte scopuri decât interesul instituției, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup”.

În același dosar, DNA a anunțat vineri că au fost puși sub control judiciar președintele ANPC, Sebastian Ioan Hotca, și directorul instituției, Anghel Silviu Paul.

Membru PSD, cu mai multe funcții publice

Flavius Nedelcea ocupă o poziție de secretar de stat în Ministerul Economiei din aprilie 2022. Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a declarat vineri pentru HotNews că Nedelcea va fi schimbat din funcție.

Surse guvernamentale au spus pentru HotNews că ministrul Economiei, Radu Miruță, avea în plan să-l înlocuiască încă de dinaintea acțiunii DNA, existând o adresă de înlocuire semnată recent de ministru.

Între 2020 și 2022, Flavius Nedelcea a fost director comercial la SC Eden Petroleum SRL, partener al OMV Petrom Marketing SRL, potrivit CV-ului de pe site-ul ministerului.

Anterior, în perioada 2012-2020, Nedelcea a fost consilier județean în Caraș-Severin, iar în ultimii trei ani de mandat a ocupat poziția de vicepreședinte.

Totodată, între 2011 și 2017 a fost director de vânzări comerciale în cadrul Eden Petroleum.

G4Media.ro a scris că Nedelcea este apropiat de baronul PSD Caransebeș, Ion Mocioalcă, al cărui fin, Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, a fost reținut în aceeași zi cu Nedelcea și este acuzat de DNA că a luat mită, iar la domiciliul bărbatului, procurorii au găsit 28.890 euro, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci, 96.200 de lei și 5.000 forinți.

Alte poziții care apar în CV-ul lui Flavius Nedelcea sunt: director vânzări comerciale zona vest în cadrul Petrom (2005-2010), consilier local la Reșița (2000-2004), șef de serviciu pe zonele de marketing, comercial, relații publice, transport în cadrul SNP PETROM SA Caraș-Severin (2000-2005) și inspector de specialitate la Control Financiar – Serviciul Confiscări în Ministerul Finanțelor Publice, Caraș-Severin (1999-2000).

Ca nivel de studii, Flavius Nedelcea a obținut licențe de inginer electromecanic (1992-1998) și economist (1994-1998) la Facultatea de Stiințe Economice Reșița din cadrul Universității „Eftimie Murgu” și a parcurs un program de perfecționare în management (2005-2007) la Management Development Institute.

Venituri de la minister și din mai multe consilii de administrație

Declarația de avere de pe site-ul Ministerului Economiei, completată la 20 mai 2025, arată că Flavius Nedelcea a încasat de la minister, în ultimul an fiscal, un salariu de 116.808 lei. Alte venituri au fost: 14.155 lei ca membru în Consiliul de Administrație IOR, 85.878 lei ca membru în Consiliul de Administrație al Loteriei Române și 257.916 lei ca vicepreședinte al comitetului interministerial de finanțări.

Soția lui, Ramona Laura Nedelcea, a primit un salariu de 37.548 de lei ca director general al companiei Eden Petroleum. În declarație figurează și un venit de 152.000 provenit din restituirea unui împrumut de către firmă.

Secretarul de stat a declarat și un cont curent de 100.000 lei, dar și depozite bancare în valoare de 215.000 lei, respectiv 1.500 de euro.

Cei doi au împreună două apartamente, la Reșița și Timișoara, un teren intravilan de 1.000 mp în localitatea Valiug din județul Caraș-Severin și un teren forestier de 10.517 mp în aceeași localitate.

Pe numele lui Flavius Nedelcea mai figurează o casă din Izimșa, Mehedinți, un teren agricol de 17.600 mp din Cujmir, același județ, un teren agricol de 10.000 mp în aceeași localitate, respectiv un teren agricol de 23.351 mp în Obârșia de Câmp, tot în Mehedinți.