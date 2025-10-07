CCR va amâna din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților. Ce se întâmpla cu celelalte legi din pachetul 2

Curtea Constituțională a României va amâna miercuri pentru a doua oară decizia privind proiectul lege privind pensionarea magistraților pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, potrivit surselor HotNews din Curtea Constituțională.

Pe celelalte trei legi contestate de opoziție, CCR se va pronunța cel mai probabil miercuri, spun sursele HotNews din CCR. Decizia de amânare este justificată prin faptul că judecătorul raportor pe acest dosar, președinta CCR Simina Tănăsescu, nu a depus încă concluziile, iar termenul pentru a le depune a expirat luni, potrivit surselor HotNews, care au discutat sub condiția confidențialității, datorită sensibilității subiectului.

Celelate trei legi care încă așteaptă verdictul CCR sunt: proiectul de lege privind reforma în sănătate, proiectul de lege cu noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul de Finanțe și proiectul de lege privind reforma în sănătate). „În ședință totuși se poate să fie cerută o amânare și pentru aceste trei legi, dar de principiu n-ar fi niciun motiv pentru care să se întâmple asta”, conform surselor HotNews din CCR. Informația despre probabila amânare a fost publicată anterior și de Digi24.ro.

O singură lege din cinci a trecut de CCR

Judecătorii Curții Constituționale au respins în urmă cu două săptămâni contestațiile AUR, POT și S.O.S. împotriva legii privind reorganizarea ANCOM, ANRE și ASF și au amânat pentru 8 octombrie decizia privind celelalte patru legi adoptate de guvern prin asumarea răspunderii, inclusiv cea care modifică sisatemul de pensii ale magistraților.

Legea privind reorganizarea ANCOM, ANRE și ASF a fost promulgată vineri de către președintele Nicușor Dan.