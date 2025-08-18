Reforma companiilor de stat: Se taie numărul de șefi și indemnizațiile / Cât câștigă cei de la Hidroelectrica sau Poștă

Dragoș Anastasiu și Ilie Bolojan, la o conferință de presă pe tema reformei companiilor de stat, la Palatul Victoria, 22 iulie 2025. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Numărul membrilor din consiliile de administrație/supraveghere ale companiilor de stat administrate în sistem unitar, de exemplu Poșta Română, va fi redus la maximum 3 membri, față de 3-7 membri în prezent, în timp ce la companiile în sistem dualist, cum este Hidroelectrica, vor rămâne cel mult 5 membri, față de 7, adum. Indemnizațiile fixe și variabile vor fi reduse, iar cei care nu sunt de acord vor fi revocați fără plata de daune, conform proiectului de lege privind reforma companiilor de stat, pus în dezbatere de Secretariatul General al Guvernului (SGG).

Ce tăieri vor fi la companii precum Hidroelectrica sau Poșta Română

În cazul companiilor administrate în sistem unitar, adică cele care au un singur organ de conducere, numit Consiliu de Administrație, numărul membrilor va fi redus la maxim 3 față de 3-7 membri în prezent. Un exemplu de astfel de companie de stat este Poșta Română, care are 7 membri în Consiliul de Administrație. Ei primesc indemnizații fixe lunare între 17.385 de lei/brut și 17.825 de lei/brut.

În cazul companiilor administrate în sistem dualist, care sunt conduse de un Directorat și de un Consiliu de Supraveghere, proiectul prevede reducerea la cel mult 5 membri în consiliile de administrație, față de 7, în prezent. Un exemplu de astfel de companie este Hidroelectrica, unde Consiliul de Supraveghere are 7 membri, care încasează indemnizații fixe lunare între 11.642 lei/brut și 13.350 lei/brut. Membrii directoratului Hidroelectrica au o indemnizație fixă lunară de 38.462 de lei.

Cum se vor reduce indemnizațiile fixe și variabile

Proiectul de lege prevede reducerea remunerației fixe a membrilor executivi și neexecutivi din Consililiile de Admnistrație și de Supraveghere la maximum de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății. În prezent, acest nivel este de maxim 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar.

Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară și o indemnizație variabilă.

Principalele schimbări propuse:

Prin proiectul de act normativ se introduce o excepție la cuantumul remunerațiilor prevăzute mai sus pentru regiile autonome care au, cumulativ, o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro și au cel puţin 50 de angajaţi.

„Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administraţie nu poate depăşi în cazul acestora maximum de 4 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă.

Măsurile menționate mai sus au fost introduse și pentru societățile administrate atât în sistem unitar cât și în sistem dualist.

Spre deosebire de regiile autonome, în cazul întreprinderilor publice ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administraţie nu poate depăşi maximum de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă”.

Noi indicatori de performanță

Proiectul de lege schimbă și indicatorii-cheie de performanță (ICP) care sunt obligatorii și sunt prevăzuți în contractele de mandate ale administratorilor și directorilor companiilor de stat. Indicatorii financiari vor avea o pondere mai mare decât cei nefinanciari.

Astfel, indicatorii financiari vor avea o pondere de 50-75%, față de 25-50% în prezent. Indicatorii nefinanciari vor avea o pondere de 25-50%.

Proiectul de lege și nota de fundamentare pot fi consultate aici

Ce se întâmplă cu cei care nu vor fi de acord cu tăierile

În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare acestei, membrii consiliilor de administraţie/supraveghere, directorii întreprinderilor publice respectiv membrii directoratului, ale căror remuneraţii aflate în plată depăşesc limitele prevăzute în acest act normativ vor avea obligaţia de a încheia acte adiţionale la contractele de mandat pentru încadrarea remuneraţiilor și beneficiilor în limitele prevăzute de prezenta lege.

Tot în termen de 30 de zile se vor încheia acte adiționale la contractele de mandat privind nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanţă aprobaţi de AMEPIP.

„În situaţia în care părţile nu cad de acord asupra modificărilor contractului de mandat prevăzute, autorităţile publice tutelare/adunările generale ale acționarilor revocă din funcţie membrii consiliilor de administraţie/supraveghere, precum și directorii întreprinderilor publice/membrii directoratului, fără plata de daune-interese, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Consiliile de administrație constituite în temeiul actualei legislații își vor încheia mandatele în componența prevăzută la data constituirii lor. (respectiv, 3 sau 5 membri, după caz). Totodată, procedurile declanșate în temeiul legislației în vigoare se vor finaliza tot potrivit acestei legislații”, se mai arată în nota de fundamentare.

Noi reguli la recrutarea șefilor

În cazul companiilor de stat care au peste 50 de angajați și o cifră de afaceri de peste 7,3 milioane de euro, proiectul prevede ca selectarea administratorilor/directorilor să fie realizată de companii specializate în recrutarea de resurse umane. Va fi obligatoriu ca expertul independent să prezinte un portofoliu de clienţi din ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum 7 clienţi, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii.

Echipa de proiect va trebui să fie formată din cel puţin 5 experţi cu experienţă în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, concretizată cu ocuparea respectivelor poziţii sau cu finalizarea obligaţiilor contractuale.

Pentru toate companiile de la nivel central şi pentru cele de la nivel local (…), în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului, AMEPIP va emite un aviz conform prin care aprobă procedura sau o decizie, prin care dispune anularea procedurii ori măsuri de remediere, după caz.