Spitalele care alocă mai mulți bani pentru salarii decât pentru tratarea pacienților vor fi sancționate. Toate măsurile din sănătate, adoptate de Guvern

Reorientarea pacienților din zona de spitalizare continuă către consultații la medicii de familie și medicii specialiști din policlinici, unde programul va fi prelungit, este unul dintre principalele obiective ale pachetului de măsuri în sănătate, adoptat vineri de Guvern. Este vizată și „creșterea performanței” spitalelor, prin introducerea de indicatori de performanță pentru manageri și șefii de secții.

Măsura ca șefii de secții din spitalele universitare să nu mai fie numiți direct la propunerea Universităților de Medicină și Farmacie, ci să dea concurs – care a stârnit un scandal în ședința PSD de luni – a rămas în picioare în pachetul adoptat de Guvern.

„În secțiile clinice, șefii de secție nu vor mai fi numiți direct de către universități, ci ei vor ocupa poziția de conducere printr-un concurs”, a anunțat Alexandru Rogobete, vineri seară, la finalul ședinței de Guvern.

„Ocuparea poziției de șef de secție se va face printr-un concurs bazat pe indicatori de performanță, care vor fi evaluați, la rândul lor, anual, de către Comitetul Director al unității sanitare. Condiția minimală pentru ocuparea poziției de șef de secție este de a fi cadru universitar, dar nu cel mai mare în grad, ci un cadru universitar cu funcție de predare”, a adăugat ministrul Sănătății.

Amenzi pentru medicii care nu consultă și în policlinica spitalului

Medicii care lucrează în spitale vor fi obligați să acorde, în timpul programului de lucru, și consultații în ambulatoriul integrat, unde pacienții pot fi consultați în regim de policlinică, pentru minimum o oră/zi în medie pe lună, raportat la un program de 35 de ore/săptămână.

Pentru cei care nu respectă regula, Ministerul Sănătății a pregătit sancțiuni, conform pachetului de măsuri adoptat de Guvern: avertisment scris la prima constatare și amendă de 20.000 lei începând cu a doua constatare.

Ministerul Sănătății propune și creșterea programului de lucru în policlinicile spitalelor, „acolo unde se poate, unde există resursă umană”.

60% din unitățile sanitare publice din România pot în momentul de față să prelungească programul în ambulatoriul de specialitate, conform unei analize a Ministerului Sănătății. „Este adevărat, nu pentru toate specialitățile, ci pentru specialitățile unde există adresabilitate”, spune ministrul Alexandru Rogobete.

Ce se întâmplă cu spitalele care alocă mai mulți bani pentru salarii decât pentru tratarea pacienților

O altă măsură se referă la sumele pe care spitalele le alocă pentru plata salariilor și cele alocate pentru servicii medicale.

Atunci când într-un spital „anvelopa salarială va depăși anvelopa alocată pentru serviciile medicale, va exista un indicator de ajustare negativă a bugetului alocat pentru influențe, spitalul fiind, în această situație, motivat să desfășoare mai multe servicii, astfel încât să acopere acel buget care se ajustează negativ”, a anunțat ministrul Sănătății, la finalul ședinței de Guvern.

Medicii de familie, stimulați să ofere mai multe servicii medicale

Medicii de familie primesc, în acest moment, 35% din sumele care li se decontează lunar de către CNAS pentru lista de pacienți (plata per capita), iar restul de 65% pentru serviciile medicale acordate.

Pachetul de măsuri adoptat de Guvern prevede că suma plătită automat pentru lista de pacienți (per capita) scade la 20% din suma pe care medicii o pot deconta lunar de la CNAS. Restul de 80% va fi plătit pentru serviciile medicale acordate.

Servicii medicale decontate oferite de caravane mobile care vor merge în zone izolate

Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile pentru comunitățile izolate, iar serviciile, inclusiv investigațiile medicale oferite în cadrul caravanelor, în regim ambulatoriu, vor fi decontate în premieră de Casa de Asigurări de Sănătate.

„În România, încă sunt prea multe locuri în care oamenii nu au acces facil la servicii medicale. Comunitățile din zone izolate sau slab deservite medical sunt nevoite adesea să aștepte prea mult timp până ajung la un medic, iar acest lucru înseamnă lipsă de diagnostic și tratamente întârziate”, spune ministrul Alexandru Rogobete.

Spitale strategice și consorții medicale

O serie de spitale din România vor putea fi declarate spitale „de importanță strategică”. Criteriile de încadrare în această categorie lista spitalelor de importanță strategică vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern.

De asemenea, spitalele se vor putea asocia între ele sau cu instituţii de învăţământ medical superior în cadrul unor consorții medicale, o posibilitate care nu există în prezent. Scopul va fi derularea în comun de activităţi medicale, cercetare ştiinţifică, investiţii în infrastructură, achiziţii de medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale.

Crește taxa clawback pentru producătorii de medicamente

Taxa clawback – o obligație de plată care revine trimestrial deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, productori sau distribuitori de medicamente – crește atât pentru medicamentele generice, cât și pentru cele inovative, însă în procente diferențiate.

În prezent, taxa este de 15% din prețul de producție pentru medicamentele generice și de 25% pentru cele inovative.

În cazul medicamentelor generice, creșterea va fi de 0,6%, iar în cazul celor inovative, de 1,7%.

„Această diferență va aduce, de asemenea, bugetului național al Casei de Asigurări de Sănătate un venit suplimentar care poate fi, la rândul lui, realocat în programele naționale”, spune ministrul Sănătății.

Rezidenții de la privat vor fi plătiți de spitalul privat

Medicii care fac rezidențiatul în spital privat vor fi plătiți de spitalul privat în care activează.

Ei nu vor mai fi plătiți de Ministerul Sănătății, așa cum se întâmplă în prezent.