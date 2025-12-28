Ce a aflat șeful spionajului militar ucrainean despre planurile armatei ruse în 2026

Șeful Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina, generalul-locotenent Kirilo Budanov, ține un discurs la Kiev, Ucraina, pe 6 decembrie 2025. FOTO: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

Rusia și-a îndeplinit anul acesta obiectivele de mobilizare și și-a stabilit ca obiectiv de mobilizare recrutarea a 409.000 de soldați ruși în 2026, a afirmat șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, generalul Kirilo Budanov, într-un interviu de final de an acordat postului public Suspilne.

Budanov a declarat, în interviul publicat sâmbătă, că Moscova și-a îndeplinit la începutul lunii decembrie obiectivul de mobilizare pentru 2025, de 403.000 de soldați ruși, și va atinge 103% din obiectivul său până la sfârșitul acestui an, scrie The Kyiv Independent.

Deși obiectivul inițial a fost de a înrola 343.000 de persoane în 2025, Kremlinul și-a mărit obiectivul la jumătatea anului, pe fondul unei creșteri a recrutărilor.

Budanov a afirmat că majoritatea covârșitoare a recruților ruși servesc ca soldați pe bază de contract, existând informații conform cărora unii recruți primesc peste 2 milioane de ruble (aproximativ 25.000 de dolari) ca bonus la prima înrolare.

„Banii pentru toate războaiele au fost una dintre principalele pârghii pentru recrutarea oamenilor”, a adăugat Budanov. „Așa atrag (rușii, n.r.) oamenii în armată”, a mai spus șeful spionajului militar ucrainean.

Pentru a evita o altă recrutare pe scară largă după mobilizarea parțială, profund nepopulară, din 2022, Moscova s-a bazat pe contracte lucrative și campanii de recrutare extinse, oferind bonusuri mari la semnarea contractului și un pachet generos de beneficii.

Nord-coreenii, cel mai mare contingent străin care luptă alături de ruși

În plus față de soldații contractuali, Rusia continuă să recruteze în mod sistematic cetățeni străini care să lupte în războiul său împotriva Ucrainei, au afirmat oficiali ai serviciului de informații ucrainean, pe 26 decembrie.

Doar în luna decembrie, peste 150 de cetățeni străini din 25 de țări au fost identificați ca fiind recrutați în armata rusă, iar alți aproximativ 200 se pregăteau să se alăture, a declarat Oleh Ivașchenko, șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei.

Până în octombrie, Rusia mobilizase peste 18.000 de cetățeni străini din 128 de țări, potrivit Centrului de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război din Ucraina. Nord-coreenii reprezintă cel mai mare contingent de luptători străini care s-au alăturat armatei ruse, a precizat agenția.

Rusia a recurs, de asemenea, la înrolarea a sute de mii de deținuți și la recrutarea de persoane cu afecțiuni medicale cronice, inclusiv HIV și hepatită, mai afirmă Serviciul de Informații Externe al Ucrainei.

În ciuda progreselor înregistrate pe linia frontului în 2025, forțele ruse se confruntă cu pierderi masive de vieți omenești din cauza lipsei echipamentelor de protecție, a pregătirii inadecvate și a stilului de atac, cu „valuri de oameni”, al Rusiei, printre alți factori.

Potrivit unei investigații comune realizate de serviciul în limba rusă al BBC Rusia și de publicația independentă rusă Mediazona, peste 156.000 de soldați ruși au fost confirmați ca victime pe câmpul de luptă – deși, în mod evident, totalul victimelor este așteptat să fie mult mai mare.

Până pe 27 decembrie, Rusia a pierdut în total de 1.203.310 soldați de la începutul invaziei pe scară largă, a anunțat Statul Major al forțelor armate ale Ucrainei, în cea mai recentă informare a sa privind evoluția conflictului. Estimarea conducerii armatei ucrainene, care este în mare măsură în concordanță cu estimările făcute de agențiile de informații occidentale, nu este defalcată, deci îi include cel mai probabil pe cei uciși, luați prizonieri, răniți sau dați dispăruți.