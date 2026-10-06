Ce a decis PSD privind guvernul Luca Niculescu. Noi informații din ședință/ Grindeanu: „Toți colegii mei și-au exprimat revolta”

Ședința de Birou Politic Național a PSD s-a încheiat. Potrivit unor surse din PSD care au vorbit cu HotNews, el a primit un mandat larg pentru negociere.

„Toți colegii mei și-au exprimat revolta, dezamăgirea că președintele, în loc să ia decizia firească și să, și anume să încredințeze mandatul de prim-ministru Partidului Social Democrat, a continuat să facă experimente politice”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferină de presă la finalul ședinței.

Legat de desemnarea lui Luca Niculescu, Sorin Grindeanu a declarat că „e o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile”.

„Doar că acest lucru din perspectiva noastră nu este suficient pentru românii pe care PSD îi reprezintă. Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan. Sau marca PNL, USR. În acest sens le-am cerut colegilor mei astăzi un mandat larg pentru a-l asculta mandat larg. De negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Am spus și ieri că PSD nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide”, a afirmat Grindeanu.

Mandat larg de negociere

Surse din PSD au declarat pentru HotNews că în ședință au fost întrebări despre cât de compatibil este Luca Niculescu cu electoratul PSD. La căpătul ei, social-democrații au decis să-i acorde lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere.

Acum, social-democrații așteaptă discuția cu Luca Niculescu, abia apoi vor lua o decizie clară cu privire la susținerea cabinetului propus de el. Ei vor în continuare să vadă ce propune Niculescu, ca să ia o decizie analizând toate scenariile.

În timpul discuțiilor, Grindeanu și-a exprimat din nou dezamăgirea cu privire la faptul că nu a fost desemnat nici de data aceasta de Nicușor Dan.

Au existat și voci care au explicat nu ar trebui ca PSD să intre în guvern cu orice preț, mai ales după decizia președintelui de a nu-l nominaliza pe Grindeanu, au declarat surse pentru HotNews.

Cum vede PSD desemnarea lui Niculescu

Înainte de ședință, senatorul Daniel Zamfir afirma că că social-democrații nu pot oferi un cec în alb Guvernului Niculescu.

El s-a declarat dezamăgit că președintele a ales să desemneze încă un premier „din zona de dreapta”.

PSD a mers la ultimele consultări de la Cotroceni cu propunerea de a prelua guvernarea cu Sorin Grindeanu drept premier.

Prima reacție a lui Grindeanu

Luni seară, Grindeanu a reacționat imediat după anunțul președintelui Nicușor Dan privind noua sa propunere pentru funcția de premier și l-a acuzat pe președinte că „nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile”

El a mai adăugat că PSD „nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică”.

Ce urmează

Decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu a fost publicat marți în Monitorul Oficial. Din acest moment, premierul desemnat are 10 zile la dispoziție pentru a se prezenta în Parlament cu programul de guvernare și cabinetul de miniștri.

El are nevoie să strângă 233 de voturi pentru ca guvernul său să fie învestit.