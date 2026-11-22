Un american acuzat că a omorât o britanică care i-ar fi spus pe internet că dorește să fie ucisă a fost condamnat vineri la închisoare pe viață în Florida, în sud-estul Statelor Unite, a anunțat procuratura citată de France Presse.

Juriul l-a găsit pe Dwain Hall, în vârstă de 54 de ani, vinovat de răpirea și uciderea, în octombrie 2025, a Soniei Exelby, în vârstă de 32 de ani, cu care corespondase timp de doi ani prin intermediul serviciului de mesagerie al unui site pornografic care difuza conținut sexual violent, site care astăzi este închis.

Judecătorul Timothy McCourt l-a condamnat la două pedepse consecutive de închisoare pe viață, a precizat parchetul într-un comunicat.

Dwain Hall. Foto: Marion County Jail / Planet / Profimedia

Victima suferea de ani de zile de „tulburări de sănătate mintală”, au subliniat procurorii americani.

„A ucis-o pentru a-și satisface propriile dorințe”

Aceștia au obținut săptămâna trecută permisiunea de a prezenta juriului 17 dintre cele 23 de imagini violente cu caracter sexual găsite în telefonul mobil al acuzatului.

Pe lângă faptul că acestea reprezintă situații similare cu faptele pentru care Dwain Hall este acuzat, „aceste fotografii permit, de asemenea, stabilirea motivului și a intenției acuzatului”, a concluzionat judecătorul McCourt.

„Acuzarea susține că acuzatul a ucis-o pe doamna Exelby pentru a-și satisface propriile dorințe sexuale, și nu pentru a răspunde dorinței pe care ea a exprimat-o de a fi ucisă”, a subliniat judecătorul.

Conform documentelor judiciare, Dwain Hall se înregistrase pe site-ul Motherless sub pseudonimul „AlphaSadist”.

În timpul conversațiilor lor, Sonia Exelby i-a spus că dorea „să fie ucisă”.

Marea Britanie a cerut ca el să nu fie condamnat la moarte

Pe 10 octombrie 2025, ea s-a deplasat în Florida pentru a se întâlni cu suspectul. Ulterior, cei doi au întreținut relații sexuale care au implicat practici violente, după care acuzatul a înjunghiat-o mortal, potrivit anchetei.

După ce a fost dată dispărută în Marea Britanie, ea a fost găsită moartă pe 17 octombrie 2025 în Florida.

Autoritățile l-au arestat pe Dwain Hall în timp ce acesta încerca să utilizeze cardul de credit al victimei.

Pedeapsa cu moartea nu a fost solicitată, la cererea autorităților britanice, care au impus această condiție pentru transmiterea probelor către acuzare, potrivit presei britanice.

Site-ul pornografic Motherless a făcut obiectul unor sesizări, în special în Franța, deoarece găzduia peste 20.000 de videoclipuri în categoria „sleep”, dedicată actelor de violență sexuală comise asupra femeilor adormite după ce fuseseră drogate fără știrea lor.